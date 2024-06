La millor robòtica del Pirineu, a la Seu

El Palau Municipal d’Esports de la Seu va ser l’escenari ahir de la World Robot Olympiad Pirineu, un dels diferents tornejos locals de joves amants de la robòtica que permeten accedir a la fase estatal de la World Robot Olympiad Spain 2024. En el torneig regional, que va començar a les 9 del matí, van participar un total de 15 nois i noies, distribuïts en sis equips diferents. Els d’edats compreses entre els 8 i els 12 anys van disputar la categoria RoboMission-Start i els d’edats compreses entre els 11 i els 15 anys van afrontar la RoboMission-Rookie.

La WRO és una competició de robòtica educativa d’àmbit internacional. Un esdeveniment que ofereix a petits i a joves (entre 8 i 19 anys) una oportunitat per atansar-se de manera lúdica i divertida la tecnologia i l’enginyeria.Els estudiants, amb l’orientació d’un entrenador, van construir un robot innovador i els van programar perquè superés un repte. D’aquesta forma, van aprendre i van demostrar la seua capacitat per solucionar problemes, al mateix temps que van desenvolupar competències personals.La WRO està promoguda a nivell internacional per la World Robot Olympiad Association. ERO Spain està organitzada per la Fundació EducaBOT i es desenvolupa en múltiples tornejos locals que donen accés a una final estatal, que aquest any tindrà lloc a la localitat de Huércal, a Almeria, els dies 14 i 15 de setembre. D’aquesta competició sortiran els representants per a la final internacional, que tindrà lloc a Turquia entre els dies 28 i 30 de novembre.