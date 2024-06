Les ruptures matrimonials baixen un 25% en tres mesos

Les últimes dades publicades ahir pel Consell General del Poder Judicial indiquen que les ruptures matrimonials continuen a la baixa a les comarques lleidatanes. Així, en el primer trimestre d’aquest any es van comptabilitzar un total de 182 demandes de dissolució matrimonial als jutjats, la qual cosa representa un 25,4% menys respecte al mateix període del 2023. A més, segons aquestes xifres, en més de la meitat dels casos les parelles posen fi a la seua unió de forma consensuada. Per tipus, els jutjats van registrar 175 demandes de divorci, un 25,2% menys respecte al primer trimestre de l’any passat, i unes altres set per separació, tres menys que en els tres primers mesos del 2023. Pel que fa a les peticions al jutjat per modificar les mesures previstes en l’acord de dissolució matrimonial, aquestes van augmentar un 11,2% entre gener i març del 2024, amb un total de 99, mentre que van baixar un 19% les de canvis en la guarda i custòdia de fills no matrimonials, amb 98 als tribunals lleidatans. Per la seua part, en el conjunt de l’Estat, els òrgans judicials van registrar 26.106 separacions, divorcis i nul·litats matrimonials en el primer trimestre, la qual cosa suposa un increment del 15,3% en comparació amb el mateix període del 2023. Entre gener i març es van produir increments de separacions i divorcis consensuats de l’11,5 i de l’11,6%: 613 i 14.327, respectivament. A Catalunya, les demandes per ruptura matrimonial també van augmentar un 2,5%, fins a les 4.068. Aquesta xifra suposa una taxa de 50,6 demandes per cada 100.000 habitants, per sota de la mitjana estatal, que és de 53,6.

Més de 1.500 matrimonis inscrits el 2023

El Registre Civil va inscriure l’any passat un total de 1.518 matrimonis a les comarques lleidatanes. Aquesta xifra suposa un descens del 7,7% respecte al 2022, any en què es van registrar 1.645 matrimonis, que es van recuperar després de les caigudes a causa de la pandèmia. Les xifres del ministeri de Justícia constaten l’augment de les celebracions civils, que l’any passat van copar el 89,4% de les noves unions davant el 88,3% del 2022. Val a destacar que en el conjunt del 2023 les ruptures matrimonials van pujar un 1%.

