Es pot cobrar la pensió de viudetat sense estar casat?

La pensió de viudetat és una prestació econòmica, concedida per la Seguretat Social, que perceben les persones que hagin tingut un vincle matrimonial, o com a parella de fet, amb el mort. Molta gent desconeix que es pot accedir a la pensió de viudetat encara sense estar casat, sent parella de fet i fins i tot divorciat o separat.

La manera més habitual d’accedir a la pensió de viudetat és haver estat casat sempre que hi hagi fills en comú, la mort s’hagi produït per una malaltia posterior al matrimoni, entre el casament i la mort hagi transcorregut més d’un any i la convivència, abans i després del casament, fos superior als dos anys.

Però també es pot accedir a aquesta pensió sent parella de fet, per a la qual cosa existeixen dos grans requisits

Haver conviscut durant almenys cinc anys i acreditar-lo amb el padró municipal. Si hi hagués fills en comú, no s’ha de demostrar res.

Estar registrat amb aquesta condició durant un mínim de dos anys o haver formalitzat la relació davant de notari durant mínim dos anys

Els divorciats o separats també poden cobrar aquesta prestació si:

La parella ha d’estar divorciada o separada per via judicial i cap dels dos no ha d’haver tornat a casar-se o registrar com a parella de fet.

L’excònjuge ha de rebre una pensió compensatòria vitalícia del mort (si la ruptura és anterior al 2008).

En el moment que contribueix una nova parella, és pensió contributiva, es divideix entre l’excònjuge i el viudo, en funció del temps de convivència.

Ser víctima de violència de gènere.

Perquè una persona pugui generar el dret a la pensió de viudetat a la seua parella en cas de mort, ha de complir certs requisits:

Si es tracta d’afiliats al Règim General de la Seguretat Social en situació d’alta o assimilada, han de reunir un període mínim de cotització, que és de 500 dies en els últims 5 anys immediatament anteriors a la mort en el cas que mori per malaltia comuna. Si la mort és causada per accident, sigui o no laboral, o per malaltia professional, no se li exigirà un període previ de cotització.

Si en la data de la seua mort no es trobaven en situació d’alta o assimilada, hauran d’haver cotitzat un mínim de 15 anys.

També causaran dret a pensió de viudetat per al seu cònjuge:

Els qui percebin la pensió contributiva de jubilació.

Els pensionistes d’incapacitat permanent.

Les persones que estiguin percebent un subsidi d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, paternitat o risc durant la lactància natural, si compleixen el període mínim de cotització exigit per a cada cas.

Els treballadors que tinguessin dret a pensió de jubilació contributiva però van morir sense haver-la sol·licitat.

Quina quantitat es cobra?

La quantitat que es cobra, en concepte de pensió de viudetat, és, per norma general, del 52 % de la base reguladora que li correspondria al causant de la pensió. Una quantia, de pensió de viudetat, que es pot ampliar al 70 % (de la base reguladora) si es compleixen aquests requisits: