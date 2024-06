Una plaga de puces tanca una setmana l'escola de Soses

“Per als nens ha estat una experiència nova. L’han viscut com si estiguessin de colònies”, explica l’alcaldessa de Soses, Sandra Marco, sobre la plaga de puces a l’escola pública Jaume Miret que ha obligat a tancar les instal·lacions durant una setmana i a traslladar els més de 180 alumnes del centre a diferents dependències municipals perquè continuessin rebent les seues classes.

L’existència de les puces, avançada per UA1 i confirmada per SEGRE, va ser detectada divendres passat, quan diversos nens que participaven al gimnàs en una classe d’educació física van començar a sentir-les per les cames. Aleshores, cap al migdia, ja estava pràcticament acabada la setmana escolar. A les 13.00 hores els xavals sortien del centre.Dilluns, les classes es van traslladar a diversos locals municipals com el saló de ball, la sala de plens, la biblioteca, el centre cívic i el camp de futbol.“Els hem anat repartint com hem pogut”, assenyalava l’alcaldessa, que destacava que “ho hem pogut agafar a temps. No han arribat a picar cap alumne”.Per la seua banda, el consistori contractava els treballs de desparasitació del centre i tramitava davant de la Generalitat les autoritzacions per poder aplicar el tractament.El tancament s’ha prolongat durant tota la setmana pels requeriments del tractament de desparasitació, que ha de ser aplicat tres vegades i amb almenys un dia de diferència entre cada una de les passades.“Quan es pugui es tornarà a obrir el centre”, va anotar Marc, que va agrair als professors “la seua bona disposició per al canvi de les rutines”. La previsió apunta al reinici de les classes amb normalitat per a dilluns vinent, en l’inici de l’última setmana del curs.

Es desconeix l’origen del brot, malgrat que la hipòtesi que manegen els responsables municipals apunta a un grup de gats de carrer que s’havia instal·lat als baixos de l’escola. Una vegada desparasitats, se n’ha fet càrrec el pare d’un dels alumnes, que els ha traslladat a la seua granja. A Soses hi ha localitzades un total de cinc colònies de gats que són alimentats, desparasitats i esterilitzats amb regularitat.La presència de puces i de paparres està augmentant amb l’escalfament global, que millora les condicions ambientals per al seu desenvolupament.