La princesa Caterina reapareixerà dissabte en públic en la desfilada de l’aniversari del rei

La princesa de Gal·les, Caterina, assistirà demà, dissabte, amb la seua família a la cerimònia que celebra l’aniversari del rei Carles III, el 'Trooping the Colour', en la qual serà la seua primera aparició oficial en públic des que el març passat va anunciar que té càncer.

La mateixa Catalina, esposa de l’hereu de la Corona britànica, Guillem, va revelar la seua reaparició en un missatge escrit difós pel Palau de Kensington -la seua residència oficial- juntament amb una foto recent, en el qual va dir que estarà acompanyada en la desfilada militar pel seu marit i els seus tres fills, Jordi, Carlota i Lluís.

A més, la princesa de Gal·les explica que, malgrat que el seu tractament amb quimioteràpia continuarà encara durant els propers mesos, confia a poder ser present en algunes activitats públiques més aquest mateix estiu.

"Tinc ganes d’assistir a la desfilada per l’aniversari del rei aquest cap de setmana amb la meua família i espero unir-me a uns quants compromisos públics durant l’estiu, però sabent que no estic fora de perill encara", escriu.

Després de declarar-se impressionada per la quantitat de missatges de suport que ha rebut, la princesa diu que està realitzant "bons progressos", però recorda que, com saben tots els pacients que se sotmeten a quimioteràpia "hi ha dies bons i dies dolents".

"El meu tractament segueix i ho farà durant uns mesos més. En els dies que em sento prou bé, és una alegria implicar-me en la vida escolar, passar temps personal amb les coses que em donen energia i positivisme, així com començar a fer una mica de feina des de casa," afegeix.

Caterina també dedica un espai a reflexionar sobre la seua malaltia i com aquesta li està portant a "aprendre a ser pacient, especialment amb la incertesa,", així com a escoltar al seu cos i a permetre’s el temps necessari per curar-se.

La princesa es desplaçarà en una carrossa durant el Trooping the Colour amb seus tres fills, Jordi, Carlota i Lluís, mentre que el seu marit ho farà a cavall.

Es preveu que, si el seu estat ho permet, surti a saludar al costat de la resta de la família reial al balcó del Palau de Buckingham