La comunitat musulmana celebra el dia del sacrifici

Centenars de veïns de la comunitat musulmana van celebrar ahir la festa del sacrifici, també coneguda com dia o festa del corder, una de les festivitats més grans de la seua religió, tan important com el final del ramadà. Una multitud de persones es van reunir a l’entorn de la Mitjana a primera hora del matí i van pregar junts, com dicta la tradició. Després hi va haver més pregàries comunitàries, i les famílies es van reunir per dinar juntes els corders sacrificats. La festa celebració una durada de tres dies.