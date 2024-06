La Coral Doll de Veus de Guissona celebra deu anys de trajectòria

La Coral Doll de Veus de Guissona va omplir dissabte a la nit l’auditori de les ruïnes del Palau de Fluvià amb més de 200 espectadors per celebrar els 10 anys de l’entitat. Un concert que va repassar la història de la coral interpretant dos peces de cada any juntament amb la narració de cada moment de la trajectòria de la formació. Dirigida des del seu començament per la cantant Ester Llopis, la coral duplica avui amb més de 40 veus el grup inicial que va començar el 2014. La seua activitat l’ha portat a estar compromesa amb l’activitat cultural de Guissona i la comarca de la Segarra, des de les celebracions populars de la població fins a les principals festivitats dels pobles de l’entorn. La capacitat pedagògica i de comunicació de la seua directora ha fet que Guissona tingui una coral de qualitat notable. En el concert van participar també antics cantants i es va recordar de forma emotiva cantants que durant aquests deu anys van morir: Claudi Cortés, Claustre Tomàs, Anna Pla, Ramon Garganté i Robert Cama. En el concert, la coral es va comprometre també a recuperar la memòria de la Coral Vila de Guissona, sorgida en la transició democràtica fins a la dècada dels anys 90 i que va tenir com a directors Ramon Arderiu i Jordi Miquel Samsó.