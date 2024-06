Veïna predilecta de Castelló

L’ajuntament de Castelló de Farfanya va celebrar dissabte un homenatge a Angeleta Orpella Gra, que serà nomenada filla predilecta d’aquest municipi de la Noguera en el pròxim ple. D’aquesta forma, el consistori vol ressaltar la seua trajectòria de dedicació de tota una vida a l’associacionisme sense ànim de lucre com a presidenta d’honor de l’Associació de Donants de Sang de l’Urgell, col·laborant amb Mans Unides i amb les colles sardanistes d’Anglesola, on resideix, entre altres.

De 91 anys, Orpella va nàixer a Castelló de Farfanya, on és més coneguda com Angeleta de Cal Llarg. Una dona feta a si mateixa, destaquen des de l’ajuntament, que continua molt activa participant en jornades i activitats de promoció de les donacions de sang, a les quals assisteix sempre que pot o, com diu ella, “sempre que algú m’acompanyi amb cotxe”. Precisament, la seua imatge és la de la Geganta de la Sang per agrair els anys com a voluntària i promotora de la donació de sang. I també té dedicat el conte Angeleta, la Geganta de la Sang.De fet, l’any passat el Banc de Sang li va retre homenatge per la seua intensa tasca altruista. En una entrevista a SEGRE per a l’ocasió, Orpella va assenyalar que se sentia “molt orgullosa de donar alguna cosa a canvi de res. Un gest que salva vides i ajudar és el nostre objectiu”. Quan encara no existien les federacions de donants ni el Banc de Sang, Orpella anava porta per porta a la recerca de donants per a l’hospital Arnau de Vilanova. Així mateix, també ha recitat poesia i ha fet teatre i es va cartejar amb el poeta Miquel Martí i Pol, entre altres.