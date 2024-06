Cada espanyol va gastar un 5,8 % més en menjar i beure en un 2023 amb una cistella un 10 % més cara

detail.info.publicated efe

L’augment reiterat dels preus dels aliments el 2023, de fins el 10 % a la cistella de la compra, ha suposat una alça en el pressupost que els espanyols dediquen a menjar i beure, tant dins com fora de casa, fins els 2.732 euros per persona, un 5,8 % més que l’any anterior.

Així es desprèn de l’informe de consum alimentari que ha presentat aquesta divendres el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i que deixa la següent radiografia.

Un 7,5 % més de despesa i una lleugera contracció de la demanda

La despesa total a Espanya en menjar i beguda va ascendir el 2023 a 115.917 milions d’euros, la qual cosa suposa un 7,5 % més; amb aquest pressupost, es van adquirir 30.728 milions de quilos i litres d’aliments i begudes, un 0,7 % més.

Aquesta tendència a l’alça es va aguditzar més en el consum a casa, on l’increment del pressupost va ser del 10 %, davant el 3 % més de despesa en bars i restaurants.

Un 2 % menys de consum per càpita en volum

La quantitat total d’aliments i begudes que es consumeixen a Espanya per persona continua contraient-se; el 2023, va ser de 685 quilos/litres, una xifra que representa un 2 % menys que un any abans i gairebé cent quilos menys que el 2020, encara que va ser un any amb un comportament dispar a conseqüència de la pandèmia.

L’informe reflecteix que els residents a Espanya van gastar en alimentació a casa (distribució) 80.975 milions d’euros, un 9,6 % més, en un context de pujada de preus del 10,1 %.

Navarresos, bascos i catalans, els que més gasten

A Espanya, el consum mitjà a casa va ser de 1.730 euros per persona, però s’aprecien grans divergències per comunitats autònomes. Lideren la classificació els navarresos (2.015), bascos (2.009) i catalans (2.001); a la cua, Extremadura (1.388), Andalusia (1.533) i Castella-la Manxa (1.565).

La composició de la cistella de la compra indica que només el 37,5 % del seu pes va ser de frescos, tanmateix, van representar el 40 % del pressupost.

Els supermercats van continuar guanyant clients, amb un 50,7 % de la quota i vuit dècimes de pujada, seguits dels hipermercats, amb un 12,9 % del mercat, i les botigues de descompte, que també van guanyar adeptes en detriment de les botigues tradicionals, fins un 14,1 %, i la compra on line va perdre una dècima i es va quedar en el 2,2 %.

El consum general dels espanyols fora de casa, en bars i restaurants, va registrar un va incrementar el 5,7 % dels preus, amb un augment de la despesa del 3,1 %. Segons l’informe, cada espanyol va gastar 1.001,86 euros en restauració el 2023 i va dedicar més pressupost a beure (674 euros) que a menjar (327 euros), xifra que va continuar sent inferior als 1.095 euros de 2019, abans de la pandèmia.

D’acord a les dades, els espanyols van augmentar el temps que dediquen a cuinar, en totes les ocasions de consum, i el 34 % de les vegades es va fer a la paella o a la planxa.

Al menú setmanal, l’amanida verda, amb 8,9 vegades de mitjana , va liderar la classificació, seguida de les pizzes, que van perdre una mica de força, i l’amanida de tomata i el pit de pollastre, que es van menjar més de quatre vegades per setmana.