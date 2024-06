Les clarisses de Belorado ratifiquen la seua decisió de sortir de l’Església i seran excomunicades

detail.info.publicated agencias

Les deu monges de la comunitat de clarisses de Belorado (Burgos) i Orduña (Vitòria) han comunicat via burofax a l’Arquebisbat de Burgos la seua "unànime i irreversible posició" d’abandonar de l’Església catòlica i han assegurat que qualsevol pena o sanció canònica, com l’excomunió, són "nul·les" per a elles.

En un comunicat datat a Belorado aquest divendres i divulgat a través de les xarxes socials, les clarisses han insistit que la seua decisió de sortir de l’Església és fruit d’una "madura, meditada i conscient reflexió" i han assegurat que el "Manifest Catòlic" del 13 de maig, firmat per l’abadessa, va ser refrendat per totes.

Les religioses tenien fins les 14:00 d’aquest divendres per presentar-se davant del Tribunal Eclesiàstic per declarar per un delicte de cisma, però no s’hi han presentat, fet que dona via lliure a l’Arquebisbat de Burgos per a conforme al Dret Canònic declarar la seua excomunió, un decret que haurà de firmar l’arquebisbe, Mario Iceta.

Una pena que no preocupa les religioses, que diuen que el Tribunal Eclesiàstic no té capacitat de jurisdicció sobre elles, ja que no el reconeixen, per la qual cosa no els pot imposar cap pena espiritual "com ho és la farsa de l’excomunió".

En el comunicat, fet públic simultàniament a les xarxes socials de les religioses (Te Hago Luz) i de la Pía Unión Sancti Pauli Apóstoli -fundada per Pablo de Rojas, excomunicat el 2009 i sota la tutela del qual s’han posat les monges-, s’han reafirmat en la seua decisió de separar-se "lliurement, voluntàriament i decididament" del que elles anomenen l’"església conciliar".

Una decisió presa "amb unanimitat i alegria d’esperit" a través del "Manifest Catòlic", firmat el 8 de maig però fet públic el 13 de maig, per part de l’exabadessa, Isabel de la Trinidad, "legítima representant" de les comunitats religioses de Belorado i Orduña, i firmat "en nom de totes".

Han insistit que a través del manifest s’adhereixen a la PMU "veritable fe catòlica" i rebutgen qualsevol pena o sanció canònica imposada per "els qui no són bisbes, ni vàlids ni legítims, ni tenen poder sobre les ànimes", ja que consideren que "manquen d’efectivitat".

Malgrat que aquest comunicat que han enviat per burofax condueix a la seua irremeiable excomunió, fonts de l’Arquebisbat de Burgos han assegurat que si es produeix algun moviment de les religioses abans d’aquesta mitjanit serà atès.

A partir d’allà, prendran la decisió que correspongui conforme a Dret Canònic, si bé la seua no compareixença es prendrà com a símptoma de ratificació de la seua decisió i, per tant, tindrà com a conseqüència la seua excomunió, com ja alertava el requeriment firmat per Iceta i que va ser entregat via notarial a les religioses el passat 6 de juny.

Com a comissari pontifici, Iceta ha requerit per un delicte de cisma a deu de les quinze religioses que conformen la comunitat de Belorado i Orduña, deixant va ser a cinc d’elles, les més majors i que no han participat de cap de les exposicions públiques que han protagonitzat les clarisses.

L’exabadessa, sor Sió i sor Pau, les tres monges que van firmar la denúncia contra Iceta per abús de poder, usurpació de representació legal i vulneració del dret de lliure associació, tenien un termini de deu dies per presentar-se davant del tribunal, que concloïa el passat 16 de juny.

Tanmateix, l’Arquebisbat els va concedir una pròrroga de cinc dies, a petició de les mateixes religioses, que acaba aquest 21 de juny, el mateix dia que finalitza el termini per a unes altres cinc religioses, mentre que les dos restants tindrien fins dilluns 24 ja que el requeriment se li va entregar uns dies després del 6 de juny.

Amb el comunicat publicat aquest divendres, una resposta al requeriment de compareixença, les deu religioses s’han reafirmat en la seua posició "unànime i irreversible", que li han fet també arribar a l’arquebisbe mitjançant un burofax que, han insistit, han firmat totes.