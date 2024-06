Més efectius i controls per Sant Joan

El departament d’Interior activarà un dispositiu extraordinari per a la revetlla de Sant Joan, amb més efectius i controls de cara a un cap de setmana llarg en què es preveu una alta mobilitat, al coincidir la festa en cap de setmana i la celebració del Gran Premi de F1 a Barcelona. Així ho va anunciar ahir el conseller Joan Ignasi Elena, que va demanar “gaudir d’una revetlla amb seguretat”, per la qual cosa va fer una crida a la responsabilitat per no lamentar “cap víctima a la carretera”.

Els Mossos d’Esquadra activaran un dispositiu de seguretat a tot Catalunya i sobretot als llocs en els quals se celebrin festes populars. Un dels punts essencials de l’operatiu policial serà la lluita contra les violències sexuals. En l’àmbit de Trànsit, es faran 1.106 controls, davant dels 713 de l’any passat, des de les 15.00 hores d’avui fins a les 23.59 hores del dilluns 24 de juny, amb la participació d’un total de 1.366 efectius. En concret, es faran 315 controls d’alcoholèmia i drogues; 161 de seguretat passiva; 203 de motocicletes; 190 de distraccions; 158 de velocitat, i 79 controls de transports. A les comarques lleidatanes es preveu que es facin 77 controls, segons van assenyalar fonts d’Interior.

En l’àmbit de la seguretat ciutadana, hi participaran 2.025 efectius, que comptaran amb l’activació d’uns 2.000 agents de les policies locals. Així mateix, davant l’habitual increment de serveis durant la revetlla i el dia de Sant Joan, els Bombers tenen previst un dispositiu de reforç del seu personal de guàrdia. També reforcen el seu operatiu els Agents Rurals, amb més de 400 efectius i una ampliació del dispositiu de tres a quatre dies, que es dedicarà prioritàriament al control de la correcta ubicació i realització de les fogueres i l’ús de material pirotècnic, per a la prevenció d’incendis forestals, a més de seguir el transcurs de la Flama del Canigó. Enguany, els Rurals han fet una especial recomanació als ajuntaments per concentrar l’ús de material pirotècnic en zones habilitades. També hi haurà reforç als serveis del 112 i s’activa en prealerta el pla Procicat.