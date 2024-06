Consulta el plànol amb les fogueres de Sant Joan a Lleida

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una trentena de fogueres cremaran aquesta nit a Lleida ciutat amb autorització de la Generalitat. Vuit d’aquestes corresponen a associacions de veïns o col·lectius de Cappont, la Bordeta, el Secà de Sant Pere, Raimat, Sucs o Llívia.

Clica a la imatge per consultar el plànol interactiu

Tot a punt a Lleida per viure una nova Revetlla de Sant Joan. La Paeria ha posat en marxa, un any més, un plànol interactiu amb informació sobre la ubicació d’una trentena de fogueres, vuit de les quals corresponen a associacions de veïns o col·lectius del municipi de Lleida o EMD i 25 que han estat autoritzades pel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat per estar a menys de 500 metres de terreny forestal.