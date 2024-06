El nou número de la revista cultural 'Mangrana' arriba “carregat de màgia”

detail.info.publicated L.B. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La revista d’art i pensament Mangrana va presentar ahir el seu nou volum amb un acte al Museu de la Noguera de Balaguer. La publicació, la número 11 des del naixement del projecte fa tres anys, porta per títol Mística o dogma i se centra en l’estudi de la mística i l’esoterisme a través de l’art. Així, aborda la necessitat de comprendre la transcendència de l’art i la cultura a través de l’obra de diferents artistes, com el colombià resident a Balaguer Albert Minoves. Precisament, ahir el Museu acollia la clausura de la seua exposició Metàfores de la llum, que ha inspirat part de la temàtica de la revista. La directora de Mangrana, Laia Pulido, va afirmar durant la presentació que “a l’observar l’obra de Minoves no només veus la pintura amb els seus llums i colors, sinó que també distingeixes un espai metafísic on succeeixen coses i el temps no és cronològic”. Així, els assistents a l’acte van poder disfrutar d’una experiència “completa”, gràcies a la lectura del número i la visita a la mostra. En la mateixa línia i de forma excepcional, aquesta edició disposa de continguts digitals que es poden visitar mitjançant un codi QR. “Cada apartat de la revista és especial, tant per l’artista a qui va dedicat com per la temàtica que tracta”, va assegurar Pulido, que va afegir: “Aquest número està carregat de màgia en tots els sentits.”

Una altra de les reivindicacions de Mangrana és la descentralització per tot el territori, per la qual cosa inclou obres d’artistes –tant consolidats com emergents– de diversos punts de Catalunya, “per això estem a Balaguer”, va apuntar en aquest sentit Pulido. A més, en l’acte es va avançar que la següent entrega de la revista girarà entorn del metavers.