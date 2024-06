Setanta mil lleidatans viuran sols el 2039, un 46,5% més

Més de 73.000 persones viuran soles a les comarques lleidatanes el 2039, la qual cosa suposaria un 46,5% més que en l’actualitat si es mantenen les tendències demogràfiques actuals. Així, d’aquí a quinze anys hi hauria 73.226 llars unipersonals, un terç del total, segons la Projecció de Llars 2024-2039 publicada ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El nombre de persones que viuen soles continuaria augmentant, ja que passaria a ser el 33% de la població total.

De fet, a dia d’avui les llars unipersonals ja són les més freqüents a la demarcació (28,3%), lleugerament davant dels de dos persones (27,9%). D’altra banda, el nombre de llars lleidatanes s’incrementaria un 25% en els propers quinze anys, fins a arribar als 220.921. Això significa que, segons aquesta projecció, la població total de la província superarà els 530.000 habitants. Sobre l’evolució del nombre de llars per mida, en el període analitzat creixeran les llars més petites i, en menor mesura, els de tres i més de quatre persones. En números absoluts, l’Institut Nacional d’Estadística preveu que per al 2039 hi haurà un total de 73.226 llars unipersonals; 67.083 de formats per dos persones − davant dels 49.342 actuals−; 37.819 de tres persones −ara són 35.182−; i 42.793 de quatre o més −actualment n’hi ha 41.851.

L’INE detalla que el nombre mitjà de persones per llar ha mantingut una tendència a la baixa des dels últims censos ja que s’ha reduït de gairebé quatre persones el 1970, fins a 2,9 el 2001, i des d’aleshores ha continuat descendint, arribant a 2,54 el 2021. Aquesta tendència a la baixa es mantindria durant tot el període projectat, en el qual es passaria d’una mida mitjana de 2,50 persones per llar el 2024 a 2,32 el 2039.A nivell estatal, es calcula que en els propers quinze anys hi haurà gairebé vuit milions de persones vivint soles, un 41,9% més que en l’actualitat. Així mateix, la població resident augmentarà en 5.137.447 persones (un 10,6%). Per territoris, els creixements més importants en termes relatius es donarien a la Regió de Múrcia (28,8%), el País Valencià (25,8%) i Catalunya (22,9%).