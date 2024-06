Per què els mosquits piquen més a unes persones que a d'altres?

detail.info.publicated Redacció

Moltes persones diuen quan els pica un mosquit que és perquè tenen la sang dolça. Es tracta d'un mite, però sí que és cert que hi ha factors que afavoreixen que a algunes persones els piquin més els mosquits que a d'altres.

Un equip d’investigadors de la novaiorquesa Universitat Rockefeller, als Estats Units, ha descobert què fa que els mosquits piquin més a algunes persones que a unes altres. El resultat ha estat publicat a la revista Cell i sembla que és als nivells d’uns composts químics, anomenats àcids carboxílics, que desprèn la nostra pell, varien segons la persona i que atrauen aquests insectes.

Els àcids carboxílics són compostos formats sempre per carboni i hidrogen (CO2H). Per saber quins i en quines quantitats en segreguem i quin efecte té això en les picades de mosquit, els investigadors, en un estudi de més de tres anys, han fet que 64 voluntaris duguessin mitges ni niló als avantbraços, per tal d’atrapar tot allò que segrega la seva pell. Després, fent més de 2.000 proves en mosquits, han comprovat com els mosquits corrien cap a les mostres obtingudes d’algunes persones mentre que, en altres casos, les ignoraven completament, una circumstància que es va mantenir al llarg de tota la durada de l’estudi. A més, es va poder comprovar que tres àcids carboxílics –el pentadecanoic, l’heptadecanoic i el nonadecanoic– són especialment atractius pels mosquits, com també ho és l’àcid làctic.

Per la seua part, un estudi de Nature especifica que els mosquits se senten atrets pel diòxid de carboni i per l’àcid làctic, per tant, solen picar més als adults perquè emeten més diòxid de carboni quan respiren i a les persones embarassades i persones més altes perquè emeten més àcid làctic.

En segon lloc, les molècules que contribueixen a la nostra olor corporal tenen incidència a que ens piquin més o menys mosquits.

Pel que respecta a la sang, un estudi de l’any 2004 publicat a Journal of Medical Entomology va especificar que les persones amb tipus de sang O són picades el doble de vegades que les que tenen un tipus A, i les de tipus B estarien al mig d’ambdues. Quant als mosquits tigre, el mateix estudi assenyala que aquests prefereixen el grup sanguini O per sobre de la resta.

També existeixen certs colors que podem triar a l’hora de vestir-nos per evitar cridar l’atenció dels mosquits. Científics apunten que la roba fosca (negre o el blau marí) augmenta el risc. Així mateix, també detecten el color vermell. Al contrari, identifiquen menys els tons verds i grocs. No obstant, el groc sí que atrau abelles i vespes.

Sistema neuronal més complex

Una investigació, publicada en aquest cas a la revista Cell, explica que quan les femelles (les que piquen) busquen un ésser humà per picar-lo fan servir uns mecanismes neuronals únics, ja que tenen un sistema neuronal més complex que els permet captar una gamma d'olors corporals molt més àmplia. Per tant, quan bloquegem alguns d'aquests receptors, els mosquits acaben trobant la manera de continuar buscant sang insaciablement.

Els científics han intentat eliminar aquests receptors perquè els humans siguin indetectables per als mosquits. Tot i això, aquesta mena d'insectes ens continuen picant. "Cal esforçar-se més per eliminar els mosquits perquè desfer-se d'un sol receptor no té cap efecte", diu Leslie Vosshall, autora principal de l'estudi. "En qualsevol intent futur de controlar els mosquits mitjançant repel·lents o qualsevol altre producte, s'haurà de tenir en compte que l'atracció que tenen cap a nosaltres és inevitable".