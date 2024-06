Punt Violeta a la Segarra per evitar agressions

El consell de la Segarra oferirà als 19 municipis de la comarca, així com a Torà i Biosca, del Solsonès, la carpa del Punt Violeta, un espai per a la prevenció de l’assetjament, els abusos i agressions sexuals, masclistes i LGTBI-fòbiques en els espais públics. El president, Ramon Augé, va explicar ahir que s’aportarà gratuïtament als ajuntaments i entitats que organitzin qualsevol tipus d’esdeveniment. La responsable d’Igualtat, Elena Guirado, va explicar que a la Segarra s’han format un total de vint-i-cinc joves per atendre aquest recurs.