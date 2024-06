'El Yoyas' ingressa a la presó de Brians 1 després de ser detingut per violència masclista

Els Mossos d’Esquadra detenen l’exconcursant de "Gran Hermano" Carlos Navarro, conegut com el 'Yoyas'.Mossos d’esquadra/EFE

L’exconcursant de 'Gran Hermano' Carlos Navarro, conegut com 'El Yoyas', que es trobava fugit de la justícia des de 2022 i que ha estat detingut aquest dimecres a Catalunya en una operació conjunta de Policia Nacional i Mossos d’Esquadra, ha ingressat ja a la presó, concretament a Brians 1.

Segons han informat EFE fonts properes a presons, 'Yoyas' ha entrat a la presó de Brians 1, en Sant Esteve de Sesroviras (Barcelona), sobre les 13:20 hores d’aquest dimecres i, en aquests moments, es troba en el mòdul d’ingressos.

Navarro havia estat condemnat per un jutge de Gran Canària a cinc anys i vuit mesos de presó per delictes de maltractaments i lesions comesos contra la seua exdona, però es trobava fugit de la justícia i en parador desconegut des de 2022.

Aquest dimecres, en una operació conjunta de Policia Nacional i Mossos d’Esquadra, Navarro ha estat detingut a la localitat de la Torre de Claramunt i després de passar a disposició judicial, el jutjat de guàrdia de Igualada ha ordenat el seu ingrés a la presó.

'El Yoyas', segons les esmentades fonts penitenciàries, romandrà en el mòdul d’ingressos de Brians 1 uns dos dies, on serà visitat per diferents professionals, com es fa sempre que un pres entra a la presó: metge, infermera, psicòleg o treballador social.

Una vegada avaluat, la direcció d’aquesta presó decidirà quina és la ubicació que més s’adapta a la seua situació dins d’aquest centre penitenciari.

L’exconcursant de 'Gran Hermano' ha ingressat a Brians 1 com a preventiu, a disposició del jutjat Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canària, que va ser el que va dictar la primera sentència condemnatòria.

'El Yoyas' estava amagat en una casa de la comarca barcelonina d’Anoia, situada a la localitat de Torre de Claramunt, propera a Igualada, i ha estat aturat|detingut aquest dimecres al mig d’un ampli dispositiu organitzat pels dos cossos policials.

Des de la seua fuga, Carlos Navarro estava permanentment amagat i prenia moltes mesures d’autoprotecció per evitar la seua localització i detenció, d’acord amb les esmentades fonts.

La detenció ha estat possible després d’una investigació conjunta de la Secció de Localització de Fugitius de la Policia Nacional i els Mossos.

Després que l’exconcursant de 'Gran Germà' hagi estat detingut, ha passat aquest matí a disposició del jutjat de guàrdia de Igualada, el titular del qual ha ordenat el seu ingrés a la presó.

El jutjat de Igualada ha pres aquesta mesura en compliment d’una "ordre de recerca, detenció i ingrés a presó" dictada des de Las Palmas per complir la pena de presó de 5 anys i 8 mesos que li va imposar el jutjat Penal número 5 en sentència de 10 de desembre del 2020 per maltractament habitual, lesions, delicte lleu d’amenaces i delicte lleu de vexacions.

Aquesta sentència va ser confirmada posteriorment per la secció segona de l’Audiència de Las Palmas amb sentència del 12 d’abril del 2021. En concret, l’Audiència de Las Palmas va confirmar la condemna de cinc anys i vuit mesos de presó imposada per aquest jutjat de Gran Canària a Carlos Navarro en considerar-ho culpable d’un delicte de maltractament habitual i quatre de lesions comesos contra la seua exesposa, Fayna Bethencourt, en presència dels dos fills d’ambdós, així com de dos delictes lleus de vexacions i amenaces.