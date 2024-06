Cultura accessible contra la solitud no desitjada de la gent gran

Usuaris de la Residència Balàfia II per a Gent Gran de Lleida participaran demà en una de les sortides en el marc de la iniciativa Mai Soles, d’Apropa Cultura, per combatre la solitud no desitjada mitjançant la millora de l’accessibilitat a la cultura. Seran acompanyades al Museu Terra de l’Espluga de Francolí per participar en una visita guiada. La iniciativa compta amb la col·laboració d’entitats socials, equipaments culturals i companyies de transport com Autocars Pons.