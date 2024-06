Lleida, amb molt Orgull

Lleida va desplegar ahir les banderes arc de Sant Martí per celebrar el Dia Internacional per l’Alliberament Sexual i l’Orgull LGTBI. Com tots els anys, el centre de la capital del Segrià va acollir una animada rua per promoure la igualtat i defensar els drets del col·lectiu.

Unes tres-centes persones de totes les edats van participar en el recorregut, organitzat per l’associació Colors de Ponent, que va començar a la plaça Ricard Viñes i per primera vegada va comptar amb un Bus Turístic engalanat per a l’ocasió. La música i la festa de l’orgull van substituir les consignes i les grans pancartes reivindicatives que en anys anteriors van encapçalar la desfilada. En aquesta ocasió, a més dels colors LGTBI, es van poder veure algunes banderes a favor del poble palestí.

La rua va estar precedida per l’acte institucional a la plaça Paeria, on l’alcalde, Fèlix Larrosa, va reiterar el compromís del govern municipal amb la igualtat i va assegurar que “a Lleida i a tot el món: l’amor és amor”.

Algunes pancartes a favor dels drets LGTBIQ+.



El paer en cap es va referir també al ple municipal d’avui, en el qual la representant de Vox ha retret que la bandera arc de Sant Martí onegés a la façana del consistori. “És un honor”, va dir, perquè “hem d’avançar en els drets i les llibertats de les persones”. Membres del col·lectiu van llegir de forma compartida el manifest d’aquest any. Hi va participar una persona representant de cada una de les lletres de l’acrònim, per donar visibilitat a totes les orientacions sexuals i identitats de gènere.

La lectura del manifest, a la plaça Paeria de Lleida.



L’acte va finalitzar amb la lectura d’un poema de Maria-Mercè Marçal per part de la cantautora lleidatana Júlia Cruz. La celebració de l’Orgull es va estendre per les comarques lleidatanes, on hi va haver lectures de manifestos i rues.

La marxa que va recórrer ahir els carrers de Solsona.



Bellpuig, per exemple, va celebrar el seu primer Pride Rural de la mà de l’associació Queergell. També a Solsona hi havia prevista una marxa des del portal del castell. Així mateix, l’escola de teatre de la Seu d’Urgell va representar l’obra Lisístrata al parc dels Enamorats del municipi.