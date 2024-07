Aquesta és la cançó de l’estiu a Espanya segons Spotify

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La col·laboració entre l’artista Omar Montes, Lola Índigo i Las Chuches, 'El pantalón’, designada com la cançó de l’estiu a Espanya segons l’anàlisi de tendències musicals que ha fet la companyia d’àudio en 'steaming', Spotify.

A la rumba flamenca de l’artista madrileny també l'acompanyen en aquesta anàlisi, sense "cap ordre en particular", segons la companyia, 'Potra salvaje - Hard Remix', d’Isabel Aaiún i Fernando Moreno; 'Guay', d’Ozuna i Bad Gyal; 'BADGYAL', de Saiko, JC Reyes i Dei V; 'La reina', de Lola Índigo; 'El Conjuntito', d’El Bobe i Omar Montes; 'Gata Only', de FloyyMenor i Cris Mj; 'Santa', de Rvssian, Rauw Alejandro i Ayra Starr; 'Rápido’, de Dei V, i 'A 200', de Rasel, Henry Mendez i Big Lois.

Entre els gèneres musicals que seran tendència aquest estiu, la companyia d’àudio destaca la música urbana per sobre de totes, en la que els artistes llatins són líders a Espanya, encara que hi ha representants espanyols com Bad Gyal, El Bobe, JC Reyes, Saiko, Índigo, Omar Montes o Rels B.

En aquest sentit, hi ha una "nostàlgia dels anys 2.000" i una preferència per la combinació de gèneres com el 'folk' i el hard techno', en la qual la "viralitat" de les cançons per xarxes socials, "és un motor clau", segons Spotify.

D’altra banda, el rock també serà un dels gèneres "tendència" de l’estiu a Espanya, amb exponents com el grup Alcalá Norte i el seu treball 'La vida cañón'.

La resta de cançons que lideraran l’estiu espanyol són 'Apaga el cel', de FloyyMenor i Lewis Somes; 'Si antes te hubiera conocido’, de Karol G; 'La vida sin ti', de Rels B i Lia Kali; 'Adivino', de Myke Towers i Bad Bunny; 'Real gangsta love', de Trueno; '1000cosas', de Manuel Turizo i Lola Índigo; 'Espresso', de Sabrina Carpenter; 'Luna', de Feid; 'Comuna 3', de JC Reyes; 'Sola va a caer', d’Anthony Ready; 'Romero santo’, de Dellafuente i Judeline; 'La falda', de Myke Towers; 'Friki', de Gonzy; 'Rueda', de Rvfv i David Bisbal; 'Birds of a feather', de Billie Eilish; 'Pedro', de Jaxomy, Agatino Romero i Raffaella Carrá; o 'Del revés x Alizzz', d’Estopa i Alizzz.