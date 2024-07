Cada vegada més joves s’informen a través de Tik Tok

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les dades de l’última edició de l’Informe de Notícies Digitals 2024 de l’Institut Reuters mostren com d'habitual és actualment que els consumidors de notícies recorrin a TikTok com a font d’informació en diferents països del món. Dels 44 mercats enquestats, Tailàndia tenia la proporció més elevada d’enquestats que havien utilitzat TikTok com a font de notícies (39%), seguit de Kènia (36%), Malàisia (31%) i Indonèsia (29%). Al contrari, recórrer a TikTok a la recerca de notícies és molt menys comú als Estats Units (9%) i a diversos països d’Europa (4% al Regne Unit, Àustria i la República Txeca i només el 3% a Dinamarca).

TikTok continua sent la xarxa més popular i el percentatge d’usuaris que la utilitzen per rebre notícies va créixer un 13% a tots els mercats i un 23% entre els joves de 18 a 24 anys”, explica el text. L’informe es basa en enquestes en línia realitzades per l’empresa YouGov entre 95,000 persones a 47 països.

El creixement és encara més gran “a l’Àfrica, Amèrica Llatina i parts d’Àsia” adverteixen els experts. Destaquen les xifres del Perú, on el 27% dels usuaris (de totes les edats) utilitzen TikTok com a font de notícies, davant el 3% a Dinamarca.

Seguint la tendència dels últims anys, l’estudi mostra que dos terços dels enquestats a nivell mundial veuen almenys un vídeo curt (d’uns minuts) sobre un tema informatiu cada setmana.

Fins a un 85% dels enquestats al Perú veuen vídeos curts setmanalment per informar-se, un 77% a Mèxic (la mateixa xifra que a Colòmbia), un 76% al Brasil, un 75% a Xile i un 66% a l’Argentina. A Espanya, la xifra és del 64%.

Els analistes de Reuters han descobert que, de les principals plataformes de mitjans socials, TikTok és el canal en el qual els usuaris tenen més problemes per desxifrar les notícies falses de la veritat; una tendència preocupant, sobretot tenint en compte com la plataforma s’utilitza ara àmpliament per a les notícies, com mostra el següent gràfic.

Segons l’estudi de Reuters, l’èxit de TikTok a l’hora d’arribar a audiències àmplies (i també més joves), ha estat reconegut per polítics que l’han utilitzat en diverses campanyes mediàtiques. Per exemple, el compte de TikTok del President de l’Argentina, Javier Milei, té uns 2,3 milions de seguidors.