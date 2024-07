Les millors pizzes barbacoa del 'súper' segons l’OCU

detail.info.publicated Redacció l

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analitzat una selecció d’algunes de les pizzes barbacoa que estan a la venda als supermercats, tant refrigerades com congelades.

La conclusió de l’informe no és gaire encoratjadora, ja que més de la meitat de les pizzes no han aprovat la degustació. Un dels "peròs" més presents entre els tastadors ha estat la falta d’ingredients: les pizzes barbacoa del súper són, en la majoria dels casos, una base amb pocs ingredients. Aquests ingredients, a més, són d’una qualitat molt millorable: algunes pizzes barbacoa utilitzen una tomata sense acidesa i excessivament dolç, formatge que no es fon bé i simples boletes de preparat de carn en lloc de trossos de carn.

Només Flete d’Aldi té una valoració acceptable segons l'Escala Saludable d’OCU. És una pizza congelada, que s’anuncia com a "pizza al forn de pedra", amb formatge edam, mozzarella, carn de boví, ceba i pebrot. La segueixen les de les marques Tarradellas i Hacendado com les barbacoes més bones. La pizza fresca barbacoa de Casa Tarradellas i la pizza BBQ de la marca Hacendado, les dos refrigerades, han destacat (i han agradat) perquè compten amb un farcit abundant que recorda una bolonyesa i que no humiteja la massa. Segons els experts degustadors, són bones fins i tot si es prenen fredes.