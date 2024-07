Una finca de fruiters al barri de Cappont de Lleida transformada en un campus de disseny

Una de les primeres decisions que va adoptar Antoni Siurana després de recuperar l’alcaldia arran de la seua moció de censura contra Manuel Oronich va ser la compra de la finca de fruiters denominada Torre Abizanda, a Cappont, davant de l’avinguda Joana Raspall de Lleida.

L’objectiu era facilitar un espai per al creixement dels estudis universitaris en el moment en què estava en procés de creació la Universitat de Lleida. El Parlament va aprovar el desembre del 1991 la llei per la qual Lleida recuperava la seua universitat, que el 1993 va elegir Jaume Porta com a primer rector.

Aquest va posar en marxa la construcció del campus de Cappont intentant que els seus edificis no només fossin funcionals, sinó també de qualitat, per la qual cosa els projectes es van encarregar a arquitectes de prestigi. El primer va ser el de l’Escola Politècnica, obra de Miquel Espinet i Antoni Ubach i construït el 1997.

Imatges de l'abans i el després de la zona

Després del de Dret, l’aulari i la residència, va arribar el d’Educació, el projecte del qual va ser redactat pel famós arquitecte portuguès Alvaro Siza. Entremig, amb motiu de la celebració del 700 aniversari de l’antic Estudi General, la UdL va convocar un concurs internacional, que va guanyar el finlandès Kristian Gullichsen, per dissenyar un edifici emblemàtic que acolliria la biblioteca i un auditori, que a dia d’avui continua sent la joia de la corona del campus.