La rambla Ferran es rendeix al Fem Banda

Per primera vegada en les seues dinou edicions de trajectòria, el festival internacional Fem Banda de Lleida va oferir ahir un multitudinari concert a la rambla Ferran. El bon temps va somriure als més de 480 músics de les nou formacions que van actuar, al mateix temps que va animar centenars de persones a disfrutar de la música en viu i a l’aire lliure. El concert d’ahir va servir per clausurar el certamen, que va abaixar el teló amb la interpretació conjunta de tots els músics de la sardana La Santa Espina, sota la batuta del director del certamen i de la Banda Municipal de Lleida, Amadeu Urrea.

L’esdeveniment d’aquest any ha comptat amb la participació de bandes arribades de Portugal (Banda Filharmònica 1r de Janeiro de Carregozela i Filharmònica de Crato); València (Societat Artística Musical d’Alcàntara de Xúquer); Alacant (Societat Unió Musical de Polop de la Marina); Pontevedra (Orquesta Clásica Galega i Banda de Música de Valga) i Itàlia (JF Band de Parma), a part de les lleidatanes Banda Municipal de Lleida i Festucs Brass Band. En total, han ofert una quinzena de concerts gratuïts des de dijous passat i fins ahir, fent parada en unes altres nou poblacions del Segrià, a més de Lleida. El director del certamen va explicar que “el format del festival és un èxit i comença a ser conegut més enllà de Ponent” i va afegir que “les bandes convidades han gaudit molt de la ciutat, beneficiant també l’economia local”. Després del concert de clausura, tots els participants van compartir un dinar al Parc Científic, on van poder acomiadar-se.Dissabte a la tarda hi va haver concerts a la Zona Alta així com una taula redona en la qual els diferents directors de les bandes van parlar del dia a dia del seu ofici. Davant de l’amenaça de mal temps, els concerts d’aquella mateixa tarda previstos a la Granja d’Escarp (Societat Artístic Musical d’Alcàntara de Xúquer), Torrebesses (Banda Filharmònica 1r de Janeiro) i Soses (Banda Filharmònica 1r de Janeiro) es van traslladar a equipaments municipals, mentre que la Banda de Música de Valga va desafiar la pluja tocant a la plaça Catalunya de Castelldans, encara que no va poder acabar el seu concert pel mal temps.Al llarg del festival hi ha hagut concerts també a Almacelles, Alcoletge, Corbins, Térmens i Golmés, possibilitant així l’acostament de la música de banda als seus veïns i a fi de potenciar nous públics.