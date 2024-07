Els micropobles reivindiquen el dret a gaudir de la cultura

El dret de la població rural a disfrutar de la cultura va ser la reivindicació de la taula redona celebrada diumenge a la Casa Gran del santuari del Miracle de Riner. El debat va comptar amb la participació dels directors i directores dels festivals Itinera, AIMS, Espurnes Barroques i FeMAP, certàmens que programen uns 370 concerts per tot Catalunya entre els mesos d’abril i novembre.

El reequilibri territorial, la dinamització dels micropobles i del món rural en general, així com la posada en relleu del patrimoni natural i monumental o l’impuls al talent local van ser alguns punts clau que es van ressaltar durant la trobada. Al seu torn, conformen els objectius dels programes culturals de qualitat que es desenvolupen al territori.Així mateix, l’Associació de Micropobles de Catalunya va estar representada a la taula redona per l’alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, que va defensar la cultura com un factor de reequilibri territorial. Segons Urrea, “a part de qüestions bàsiques com l’habitatge o l’activitat econòmica, els veïns també necessiten serveis i la cultura és un servei molt important”.Per la seua part, el director general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques de la Generalitat, Pep Vives, va destacar durant el debat que el Govern “treballa ara per situar els drets culturals al mateix nivell que els drets socials, educatius i de salut” i va afegir que ho fa des d’una perspectiva “descentralitzada al territori, amb un plantejament en xarxa i no radial des de Barcelona”.

Propostes diverses i repartides

Les propostes culturals que plantegen els diferents festivals que acullen els micropobles catalans abasten estils molt diversos, des de la música clàssica, jazz, blues, soul, gòspel, músiques del món i música tradicional, fins a la música popular de soca-rel catalana, sarda i flamenca, entre d’altres. Mònica Sala, directora adjunta d’Espurnes Barroques, nascut a Riner, va posar èmfasi en la combinació de la música amb el patrimoni cultural i va assegurar que els “pobles petits ofereixen tota mena de facilitats per acollir iniciatives d’aquest àmbit”.