Nacho Cano diu que l'han detingut per ser amic d’Ayuso: "És una maniobra orquestrada"

"El criminal no soc jo, és la Policia, és als que cal investigar", ha defensat el músic i promotor teatral Nacho Cano després de la seua detenció aquest dimarts, una detenció "de 10 minuts" per, segons ell, fer-li "la foto" i filtrar-la als mitjans de comunicació.

"Si em troben mort a la cuneta ja sabeu qui ha estat", ha afegit l’artista en la seua compareixença davant la premsa, després d’acusar les forces policials de seguir "una maniobra orquestrada" per la seua relació propera amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso.

"Com que ja han anat contra la seua parella, a buscar el seu germà, el seu pare, el que els queda soc jo", ha afegit Cano, denunciat com a autor de delictes socials i d’afavoriment de la immigració irregular en el seu musical 'Malinche', segons han informat a EFE fonts policials.

Juntament amb part plantilla per donar veracitat a les seues declaracions, l’exmembre de Mecano ha explicat que l’origen de les denúncies és en un programa de beques que va muntar per portar talent juvenil de Mèxic de cara al futur estrena del musical en aquest país, "persones d’excel·lència artística, alguns amb situacions realment difícils de supervivència".

En aquest sentit, ha afirmat que el programa és fruit d’un conveni amb una escola, que inclou les pràctiques en el musical, que sempre ha tingut "un comportament transparent" i que ha realitzat totes "les qüestions legals que s’han de fer quan es porta a un estranger".

"Però sempre hi ha algú conflictiu", ha comentat el cantant i compositor -en referir-se a una de les becades de la qual es va prescindir- tal com es preveia "que passaria", encara que ha explicat que "aquesta va refusar tornar a Mèxic".

Segons el seu relat, fa dos setmanes van aparèixer 12 policies per interrogar la resta de participants en el programa, un nombre en el qual ha incidit en argumentar que "volien acoquinar-los" durant l'interrogatori, que va durar "des de les 2 del migdia fins a la 1 del matí, amb coacció."

"A mi no em diuen res. A la setmana següent m’avisen de la comissaria de Leganitos que he d’anar a declarar", ha recalcat Cano, en constatar la seua sorpresa pel fet que, en anar a testificar, ha estat detingut. "Han estat 10 minuts, per fer-me la foto i curiosament, que sortís la notícia a La Ser i a El País", ha denunciat, després de vincular el que considera una "maniobra orquestrada" que serveix "per dirimir la tensió d’altres coses" com "la imputació sí real" de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

Sobre això, ha denunciat el tracte rebut en la comissària en la qual se li va prendre declaració i ha citat en concret el seu comissari en cap, Alberto Carba, "que està molt supeditat a (Fernando Grande) Marlaska", el ministre de l’Interior.

El músic ha assenyalat a més que el seu equip ha interposat 17 denúncies per la conducta de la Policia durant els seus interrogatoris, mentre que la seua advocada ha assegurat que no s’ha establert cap mesura cautelar ni hi ha càrrecs contra el seu client.

"L’actuació de la Policia ha estat deplorable", ha afegit el cantant, a qui han donat suport els membres del musical, que han assegurat que els van fer preguntes encaminades a atacar Cano.

I ha conclòs la roda de premsa afirmant amb rotunditat: "Cal detenir els policies per coaccionar-los".