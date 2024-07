Neril recupera les seues falles i Aneto les acomiada al Pirineu aragonès

Neril, al municipi oscenc de les Paüls, va recuperar la tradició de les falles divendres passat. Un centenar de persones van pujar a l’ermita de Sant Salvador per sopar i encendre el far. Després, a ritme de música tradicional, van descendir fins al centre del poble. La tempesta els va fer refugiar al local social, on va continuar la festa. Dissabte va ser el torn d’Aneto, que va tancar la temporada de falles al Pirineu aragonès.