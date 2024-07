Quin tipus de ventilador consumeix menys?

detail.info.publicated redacción

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

A l’hora d’escollir un ventilador, una de les seues característiques més importants és el seu consum. Aquests són els tipus de ventiladors que consumeixen menys energia: de sostre i de torre.

Ventiladors de sostre

El seu consum aproximat se situa en els 0,4 kW per hora. Són els que menys consumeixen i estan col·locats a la part del sostre, per la qual cosa al seu torn fan la funció de llum.

Malgrat que els ventiladors de sostre amb aspes són els més comuns, actualment els podràs trobar camuflats o amb aspes que es fan invisibles en ser sota de la carcassa del llum, una vegada s’apaga aquesta funció. És un aspecte molt útil si no vols tenir-les a la vista.

Ventiladors de torre

Els ventiladors de torre consumeixen uns 0,6 kW per hora, és a dir, més que els de sostre. És un dels tipus més funcionals, ja que són capaços de distribuir l’aire de forma més òptima. Solen ser oscil·lants i de diverses velocitats. Pots trobar-los amb o sense comandament a distància.

Quant als ventiladors més tradicionals com els de terra, pots trobar-te amb diferents models el consum dels quals oscil·la entre els 0,5 i els 0,7 kW per hora. En consumeixen més que els de sobretaula, però també són capaços de fer una sensació més gran de frescor, a causa que tenen més dimensió i les seues aspes són d’un diàmetre superior, per la qual cosa poden moure un volum d’aire major en comparació amb els de sobretaula.