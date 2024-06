Ventilador o aire condicionat, quina és la millor opció?

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ventilador o aire condicionat. Amb quin dels dos quedar-se és una qüestió que en ocasions, o per a certes persones, pot ser difícil de resoldre. Convé tenir presents tots els beneficis i els desavantatges de cada un en relació amb l’altre al moment de decidir quin convé més.

En primer lloc, cal aclarir conceptes: l’aire condicionat té la capacitat de refredar l’ambient mentre que el ventilador, només remou l’aire, i d’aquesta manera ocasiona un descens en la sensació tèrmica de les persones. Un descens que arriba a ser de fins 5 ºC.

Els avantatges dels ventiladors són nombrosos. En primer lloc es destaca l’aspecte econòmic, ja que el preu de mitjana de qualsevol ventilador és notòriament més barat que el de qualsevol equip d’aire condicionat. Per un altre, perquè les seues necessitats energètiques són inferiors: el consum d’electricitat pot ser fins un 90% més baix.

A més, en el cas de l’aire condicionat –tret dels equips portàtils– també cal afegir-hi el cost de la instal·lació. I en ocasions se sumen dificultats addicionals, com normatives municipals que impedeixen la col·locació d’aquests equips o que l’habitatge sigui de lloguer i la inversió no compensi. Els ventiladors de terra o dempeus, en canvi, no necessiten cap instal·lació. Els de sostre sí, però de tota manera es tracta d’una instal·lació més simple i, en conseqüència, més barata.

Amb les torres portàtils d’aire condicionat s’estalvia en instal·lació però es perd en consum, ja que són els equips menys eficients. Segons una anàlisi de la comparadora Selectra, una torre portàtil representa una despesa de gairebé el doble que un equip amb el sistema de més rendiment (Inverter A+++).

Per a un ús de 184 hores per mes -una mica més de sis hores diàries-, la despesa amb un aire portàtil seria d’uns 25 euros, contra els 13,50 euros de l’altre aparell. I, d’altra banda, les torres portàtils també solen ser bastant més sorolloses.

Una dada més a favor del ventilador és que requereix molt menys manteniment. Els equips d’aire condicionat requereixen netejar el filtres almenys una vegada a l’any. En cas que això no es faci, la floridura i els bacteris que allà s’acumulen es posen en circulació en l’ambient i augmentant el risc de contreure al·lèrgies i problemes respiratoris.

Més enllà del factor econòmic, hi ha altres aspectes en els quals els ventiladors també es presenten com a avantatjosos. Un és el relacionat amb el medi ambient. El menor consum energètic no només redunda en una factura menys elevada, sinó també en una menor producció de gasos contaminants, responsables del canvi climàtic.

En concret, com ha destacat l’organització Fons Mundial per a la Naturalesa (WWF), l’ús excessiu de l’aire condicionat contribueix amb l’anomenat fenomen de l’“illa de calor”: l’acumulació d’altes temperatures a les grans ciutats. Les altres causes d’aquest fenomen són la presència massiva de formigó i de gasos contaminants i l’escassetat d’espais verds. Es produeix, llavors, una mena de cercle viciós, ja que l’“illa de calor” ens condueix a utilitzar més mitjans artificials de refrigeració.

També cal tenir en compte els possibles efectes dels dos sistemes sobre la salut. D’acord amb la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, “fins a un 20% dels quadres de refredats, laringitis, faringitis o processos bronquítics es produeixen a l’estiu a causa de l’ús inadequat de l’aire condicionat”.

Una altra característica de l’aire condicionat és que asseca massa l’ambient. Si no s’utilitza un humidificador, pot generar irritació als ulls i el coll. I també pot contribuir amb una possible deshidratació, no només per la falta d’humitat en l’aire sinó també perquè la frescor tendeix a retardar la sensació de set.

De tota manera, cal remarcar que l’ús del ventilador també pot afectar la salut. Un estudi publicat l’any passat per científics d’Austràlia va determinar que, en ambients molt secs, el ventilador pot resultar ineficaç per baixar la sensació tèrmica i, pitjor encara, podria tenir un efecte negatiu sobre la tensió sanguínia i el ritme cardíac. Per això, el humidificador també és essencial en aquests casos.

AVANTATGES D'UTILITZAR UN VENTILADOR

Funcionamient molt fàcil. N'hi ha prou amb encendre l’electrodomèstic per refrescar l’ambient

Solen ser aparells econòmics, si els comparem amb els nous sistemes d’aire condicionat

No contaminen gens i són 100% responsables amb el medi ambient

El seu consum d’electricitat és menor que un equip d’aire condicionat, pel que no hem de témer per l’augment a la factura de la llum

INCONVENIENTS DELS VENTILADORS

No refreden l’aire de l’ambient, sinó que el renova. Per això, en ple estiu i amb temperatures molt elevades, l’ús d’aquest aparell no serà del tot efectiu per rebaixar la calor

Produeixen soroll que, en estar massa temps en funcionament, pot arribar a ser molest

En estances grans el ventilador no té un bon rendiment.

AVANTATGES D’UTILITZAR L’AIRE CONDICIONAT

S’aconsegueix la temperatura exacta que es vulgui en qualsevol habitació.

Molts dels nous models d’aire condicionat renoven i purifiquen l’aire exterior. Una cosa molt interessant per a aquelles persones que pateixen al·lèrgies o malalties respiratòries

No fan soroll, a diferència dels sistemes de ventilació més clàssics

Aquests equips de climatització ens serveixen per regular qualsevol temperatura, ja que també ofereixen una bomba de calor o sistema de calefacció per a l’hivern

INCONVENIENTS DELS AIRES CONDICIONATS

Un sistema d’instal·lació més complex, pel que necessitaràs un expert en el sector perquè l’aire condicionat funcioni correctament

És molt més car si ho comparem amb el ventilador, sobretot pel que es refereix a la factura de la llum.