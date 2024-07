Un estudi mostra que els socorristes reben en un dia valors de radiació que superen més de 20 vegades la dosi segura

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un estudi de l'Hospital Clínic mostra que els socorristes de les platges corren un risc elevat d'exposició excessiva al sol i de cremades. Un dels resultats de l'estudi és que els socorristes amb fototipus II de pell reben en un dia 23 vegades la radiació ultraviolada (UV) necessària per produir eritema -vermellor de la pell- per l'exposició directa al sol, fora de la cadira de vigilància. I tot i estar a la cadira, al braç dret van rebre 16 vegades més la dosi segura. L'estudi, publicat ara, es va fer el 2018 amb els socorristes de Barcelona i els resultats van motivar el canvi de les cadires de vigilància per les casetes actuals. “També hi ha socorristes de piscina o monitors. Hi ha molta feina a fer", adverteixen els autors de l'estudi.

L’exposició a la radiació ultraviolada s’associa a la incidència de melanoma i altres càncers de pell. Es calcula que el 90% dels càncers de pell es poden prevenir utilitzant una protecció solar adequada, roba que protegeixi i barrets i gorres, així com evitar el sol durant les hores de més incidència.

"La radiació UV està catalogada com a carcinogen en la mateixa categoria que el tabac o l'arsènic però no actuem socialment de la mateixa manera. El coneixement hi és, ara cal canviar les actituds de la societat”, ha afirmat la cap de Servei de Dermatologia de l’Hospital Clínic, la doctora Susana Puig, en una roda de premsa aquest dijous per presentar els resultats de l’estudi.

Puig, que també és cap de grup al centre de recerca IDIBAPS, ha explicat que el bronzejat només apareix després d’una cremada. “El nostre organisme es bronzeja per defensar-se del sol, però després de cremar-se”, ha indicat aquesta dermatòloga, que ha plantejat una situació quotidiana: “Quan vaig a comprar roba, de vegades em diuen que em quedarà millor quan estigui més morena. I jo penso que m’ha de quedar bé ara, perquè no em veuran més morena”.

Tot i conèixer-se els riscs per a la salut d’una exposició excessiva a la radiació UV, molts treballadors a l’aire lliure reben dosis perjudicials per a la salut. L’estudi, publicat el maig a la revista Actas Dermo-Sifiliográficas, va concloure que els socorristes de les platges de Barcelona no estaven suficientment protegits i que l’exposició a la radiació UV superava amb els límits de seguretat.

En alguns llocs, l’exposició a la radiació ultraviolada B (UVB) era més de 16 vegades superior a la dosi eritematosa mínima (DEM) per a persones amb fototipus II -aquelles que es posen una mica vermelles i després es bronzegen en exposar-se al sol i el tipus, juntament amb el III, més prevalent entre els socorristes de l'estudi-. La DEM és la dosi de radiació UV necessària per envermellir la pell les 24 hores següents a l’exposició i varia segons el tipus de pell.

Els investigadors van calcular que els socorristes de fototipus II que treballaven de maig a setembre amb un contracte de 1.000 hores van rebre més de 415 dosis d’eritema durant la temporada. L’estudi també mostra que, a les 2 del migdia dels mesos de juny i juliol, la dosi necessària per produir un envermelliment de la pell es va assolir en 18 minuts.

En la recerca, realitzada el 2018, es va mesurar la radiació dels socorristes a la cadira de vigilància, amb un para-sol a la part superior. Les mesures es van prendre en quatre llocs diferents, cada 30 minuts des de les 10:45 h fins a les 19:15 h, durant quatre dies. Es van analitzar les dosis rebudes en diferents punts, com els braços o als peus.

La doctora Puig ha explicat que els resultats, que es van entregar als sindicats de socorristes amb un informe que van elevar a l’Ajuntament de Barcelona, van motivar fa tres anys el canvi de les cadires per un nou prototip de torres de vigilància, unes casetes, que ofreixen molta més protecció. “És un estudi que no només ha permès generar coneixement científic sinó que ha canviat actituds”, ha recalcat. Tot i aquest canvi a Barcelona i que les casetes es troben també en altres platges del litoral català, hi ha altres municipis que continuen tenint cadires.

Puig ha explicat que les empreses que contracten els socorristes els han de facilitar ulleres de protecció ultraviolada, roba adequada i cremes de fotoprotecció i que també els programen controls dermatològics anuals. Ara bé, la cap de Servei de Dermatologia ha advertit que les normatives dels soctorristes de piscines no són “tan clares” i ha afegit que també es fan moltes activitats a l’aire lliure a les hores del migdia, amb un risc tant per als monitors com per als infants.

Precaucions a la platja, i també a la muntanya

Per evitar una exposició excessiva al sol, la doctora Puig recomana anar a la platja abans de les 11 del matí o a partir de les 6 de la tarda durant una hora, amb roba i fotoprotecció adequada al tipus de pell. També ha aconsellat no angoixar-se, per exemple, si un dia es fa una capbussada a la piscina abans de dinar per refrescar-se i reduir els efectes de la calor. “Cinc minuts i surts. Depèn de l’hora i l’estona. Com més al migdia, menys estona”, ha resolt.

I si es fan excursions, també s’ha de vigilar: “La quantitat de radiació és superior a alta muntanya. L’altura és menys atmosfera que ens protegeix. A més, la pol·lució filtra radiació, tot i que també ens envelleix i és sinèrgica amb la radiació UV. Tampoc vull dir que sigui més segur un lloc contaminat”.