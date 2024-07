Incendiada l’agulla de la catedral de Rouen, una de les més emblemàtiques de França

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les autoritats de la prefectura del Sena Marítim, a la regió francesa de Normandia, han informat aquest dijous que l’agulla de l’emblemàtica catedral de Rouen s’ha incendiat a mesura que avançaven els treballs de reconstrucció de l’immoble.

Una trentena de dotacions del Cos de Bombers han estat desplegades a la zona per fer front a les flames, que emboliquen la part alta de la catedral, que va arribar a ser l’edifici més alt del món al segle XIX i és coneguda per allotjar obres de pintors famosos com Claude Monet.

La Policia del Sena Marítim ha indicat en un missatge difós a través de xarxes socials que l’immoble ha estat evacuat amb èxit i que s’ha establert un perímetre de seguretat al seu voltant, per la qual cosa demana a la població "de no obstaculitzar les tasques dels serveis d’emergències".