Carnaval olímpic a tot ritme

Cervera va celebrar ahir les seues particulars olimpíades amb molt ritme de percussió. Un total de 18 comparses i sis grups de batucada, tot això amb més de 200 persones, van participar en el desè aniversari del Carnaval de Secà, que, en aquesta ocasió, va centrar la temàtica de la rua en les olimpíades i tenia com a lema Cervera 2024, 10 anys al podi. Berta Rubió, presidenta de l’Associació Carnaval de Secà, va fer una valoració “molt positiva” de la festa. Rubió va destacar que “hem tingut rècord de participació” en aquesta edició. Les batucades procedien de Sant Cugat, Igualada, Solsona, Esplugues i Cervera. Així mateix, Rubió va agrair la participació en la inèdita jornada de divendres, “va ser un acte molt bonic amb la participació de les entitats esportives de Cervera”, va indicar.

L’acte central va ser la multitudinària rua que ahir a la tarda va omplir el centre de la ciutat i en la qual es va poder veure una gran varietat d’esports representats, des de natació, surf, tenis taula, ciclisme o natació. Va partir des de la plaça Universitat, passant pels cèntrics carrers Guinedilda, avinguda Catalunya, Combat i Santa Anna, fins a arribar a la plaça Magdalena de Montclar. Allà va tenir lloc el pregó de la Reina del Carnaval i es van entregar els premis de la desfilada. També hi va haver un concert de la Banda del Carnaval de Secà, formada per membres dels diferents grups de percussió de Cervera, i la Banda de Vent del Conservatori, dirigida per Xesco Grau. La festa es va allargar fins a la nit amb el grup de versions The Txandalls, el DJ Te Jodes i Bailas i discjòqueis residents de l’associació organitzadora. Al matí, hi va haver la Mainada de Secà, un vermut musical i també la Correbarra.El Carnaval de Secà va sorgir del grup de percussió Sound de Secà i al cap d’uns anys va tenir el relleu a l’Associació Carnaval de Secà, entitat que organitza actualment la festa.

Doble jornada per primer cop

La gran novetat d’aquest any és que el Carnaval de Secà s’ha ampliat a dos dies festius. Els actes van començar divendres amb una desfilada de comparses i abanderats i l’espectacle inaugural dels Jocs Olímpics cerverins, amb les entitats esportives locals. A més, hi va actuar la Bandarra Street Orkestra i va tenir lloc un sopar popular.