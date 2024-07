Igualtat eleva a 26 les assassinades aquest any per violència masclista després de confirmar els últims cinc casos

Imatge del telèfon on s’ha de dir per denunciar violència masclista.IGUALTAT - Arxiu

El Ministeri d’Igualtat ha elevat a 26 les dones assassinades aquest any per violència masclista, després de confirmar els últims cinc casos de les províncies de Saragossa, València, Madrid, Tarragona i Alacant. A més, les víctimes ascendeixen 1.270 des de 2003, quan es van començar a recopilar aquestes dades.

Segons ha informat el departament que dirigeix Ana Redondo, en el cas de Saragossa es tracta d’una dona de 48 anys assassinada presumptament per la seua exparella el passat 6 de juliol. La víctima tenia dos fills menors d’edat i no hi havia denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor.

El cas de València es tracta d’una dona de 31 anys assassinada presumptament per la seua parella aquest dissabte i sí que existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor.

També dissabte, una dona de 29 anys va ser assassinada a Madrid per la seua parella. La víctima tenia un fill menor d’edat fruit d’una altra relació i no hi havia denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor.

Quant al cas de Tarragona, es tracta d’una dona de 76 anys assassinada presumptament per la seua parella també dissabte. Existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor.

Finalment, en el d’Alacant, era una dona de 36 anys assassinada presumptament per la seua parella aquest diumenge. No existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor.

17 MENORS ORFES PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE AQUEST ANY

Així mateix, després d’aquests últims casos, el nombre de menors orfes per violència de gènere a Espanya ha ascendit a 17 aquest any i a 450 des de 2013, quan van començar a obtenir-se dades.

D’altra banda, Igualtat continua obtenint dades del presumpte assassinat per violència de gènere d’una dona de 30 anys a la província de Barcelona, que elevaria a 27 les víctimes d’aquest 2024 i a 1.271 des de 2003.