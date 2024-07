L'Esbaiola't repeteix un altre èxit de públic

L’Esbaiola’t, Festival de Teatre de les Valls d’Àneu, va abaixar ahir el teló a l’edició número 17 arribant al 80% d’ocupació en els espectacles de pagament, fet que representa unes 6.300 entrades venudes, unes xifres similars a les de l’any passat. Des de l’ajuntament de la capital aneuenca, que enguany va assumir l’organització del festival (després de l’adeu el 2023 de la companyia La Baldufa, que el va dirigir des del seu inici, el 2008), es va valorar de forma molt positiva el desenvolupament i l’èxit de públic i visitants del certamen. Com és habitual en cada edició, els espectacles en carrers i places a l’aire lliure van ser els més freqüentats. Els carrers d’Esterri d’Àneu van tornar a omplir-se de públic les quatre jornades de l’esdeveniment teatral. A més, des de l’ajuntament es va valorar que en aquesta ocasió es va aconseguir descongestionar el carrer Major gràcies a l’habilitació del nou espai de descans i de food truks al passeig del Riu.

L’última jornada d’ahir diumenge va arrancar a les 10.30 h, amb el taller Jugant amb fils, de Rosa Mari Tejedor, i va seguir amb una cercavila de capgrossos, elaborats pels nens que van participar en un taller dirigit per Solaç, i que ha comptat amb l’animació musical a càrrec de Kina Creu i L’Estarna. Un dels plats forts d’aquest any va arribar al migdia amb l’espectacle Piensa en Wilbur, del mediàtic gimnasta olímpic reconvertit en acròbata i clown Wilbur. La tarda va arrancar amb una animada batucada a càrrec del grup local Àneu Batukts i amb una nova cita amb el singular cabaret-pagès del personatge d’Esperanceta a l’Ecomuseu d’Àneu. El festival es va clausurar amb circ, amb l’espectacle Clan Cabane dels francesos La Contrabande. Des de l’organització van destacar també que la meteorologia va respectar el festival durant els quatre dies d’espectacles en una àmplia programació amb un centenar de sessions. Només va caldre lamentar l’anul·lació de la presència de la companyia francesa La Salamandre, per causes de “força major”, que va ser substituïda dissabte pels lleidatans Zum Zum Teatre i ahir diumenge per la companyia La Curiosa.