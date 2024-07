Experts debaten sobre l'ús de la IA contra la violència masclista

Una trentena d’experts en intel·ligència artificial (IA) i en violències masclistes van participar ahir en un seminari al Parador de Lleida per debatre sobre com pot la tecnologia ajudar a combatre aquesta xacra. La tinenta d’alcalde Carme Valls va inaugurar aquesta activitat, organitzada en el marc del projecte IFE Pacte Local contra les Violències Masclistes. Va apuntar que el seminari forma part del treball previ al Congrés de Dones que Lleida acollirà el 2026 i que s’enfocarà en la lluita contra les violències cap a les dones. L’objectiu de la jornada era reflexionar sobre les oportunitats de la IA per generar nous coneixements sobre les dones i, en particular, sobre les violències masclistes, fent especial èmfasi en les violències digitals. En aquest sentit, la voluntat era detectar reptes i oportunitats de les TIC des de la perspectiva feminista i la realitat municipal.

Van participar-hi experts en diferents àmbits com ara l’enginyeria (com la matemàtica argentina Marta Poiasina; Alaitxz Suarez, de Dones en Xarxes; o Cintia Guerrero Tapia, d’Iniciativa Barcelona Open Data), la psicologia, polítiques feministes, participació i salut (com ara la Comissionada per a les Polítiques Feministes Verònica Martínez), la comunicació (Graciela Atencio, de Feminicidio.net), del camp del treball social i la docència, la filologia, la docència no universitària (Rosa Maria Prats, de l’Associació Espiral i TechnovationGirls), dels delictes i la ciberdelinqüència (com el consultor de la UdL Ramón Arnó o Manel Marín, dels Mossos d’Esquadra), del departament d’Igualtat i Feminismes i del Consell Municipal de les Dones. El seminari es va fer en format mixt, presencial i en línia. En una primera part va tenir lloc un plenari amb totes les persones que hi participaven, mentre que en la segona es van constituir tres grups de treball encarregats de dissenyar una investigació amb la IA sobre la realitat local relacionada amb les violències masclistes i elaborar una publicació que reculli la mirada polièdrica sobre la intel·ligència artificial, i els reptes i oportunitats que suposa per millorar el coneixement sobre aquesta problemàtica, així com oferir propostes sobre com es poden donar solucions tecnològiques als problemes socials relacionals amb les violències masclistes a nivell local. Els resultats de les dades obtingudes i les conclusions dels grups de treball es presentaran d’aquí a dos anys en el proper Congrés de Dones.