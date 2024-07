Tot a punt a Tàrrega per al festival Paupaterres, que obre demà Manu Guix

Tàrrega ja ho té tot a punt per a la 26 edició del Paupaterres - Festival d’Estiu de Ponent, des de demà i fins dissabte. El pianista i cantant Manu Guix inaugurarà la programació demà a la nit amb un concert a Mas de Colom.

El certamen, que es desenvoluparà en diferents espais de la capital de l’Urgell, acollirà aquest any una vintena d’artistes de diferents estils i procedències, amb un 50% de les comarques de Lleida i un 50% de bandes femenines. Val a recordar que Manu Guix obrirà el festival en substitució a última hora de Quico Pi de la Serra, a causa d’una lesió. El popular i mediàtic artista compartirà escenari en la primera nit del Paupaterres amb Olga Zoet, artista emergent lleidatana, que presentarà les seues primeres composicions. La cita comptarà també amb una degustació de vins i olis de proximitat de la mà dels cellers L’Olivera i Analec i l’empresa de Tàrrega Borges, i un sopar a la fresca amb propostes creades per a l’ocasió. L’entrada és de 3 €, i hi haurà servei de bus llançadora gratuït des del centre de la ciutat. El festival continuarà dijous amb el tradicional Paupaterres al Carrer; divendres amb Els Amics de les Arts i Figa Flawas, entre d’altres; i dissabte, amb l’únic concert aquest estiu a Ponent d’Oques Grasses.