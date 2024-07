El Govern reforçarà l'autonomia de persones amb discapacitat

La Generalitat va proposar ahir modificar el Codi Civil català per reforçar els drets i l’autonomia de les persones amb discapacitat. L’avantprojecte de llei comporta un canvi de paradigma en la concepció de la discapacitat, ja que parteix d’un model de suport i no de substitució en la presa de decisions de les persones amb discapacitat. La iniciativa parteix de la base que totes les persones gaudeixen de capacitat jurídica, però algunes necessiten un suport per exercir-la. L’objectiu de la futura norma, que s’ha d’aprovar al Parlament, és establir un règim que giri entorn de la voluntat, els desitjos i les preferències de la persona amb discapacitat.

La nova regulació es fonamenta a oferir el suport i l’acompanyament a la persona que ho necessiti, des de l’ajuda tècnica en la comunicació de declaracions de voluntat i consell fins a la presa de decisions delegades per la persona amb discapacitat. L’objectiu és modificar el Codi Civil i adaptar-lo a la Convenció de Nova York sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per Nacions Unides el desembre del 2006 i en vigor a Catalunya des del maig del 2008. Ordena definitivament el règim aplicable a Catalunya a partir de l’entrada en vigor de la llei estatal 8/2021 respecte a les institucions de suport i protecció de les persones amb discapacitat. A Catalunya es va aprovar el decret llei 19/2021 i, des d’aleshores, ja no es poden nomenar tutors o cuidadors per a les persones majors d’edat, sinó que es nomenen assistents. L’esmentat decret va nàixer com a provisional per evitar el buit que podia derivar-se de la desaparició dels procediments de modificació judicial de la capacitat i de la necessitat de determinar el suport que es podia constituir. L’avantprojecte de llei ha d’acabar amb aquesta provisionalitat i incorporar al Codi Civil una regulació íntegra dels suports a l’exercici de la capacitat jurídica del col·lectiu.

Allem celebra aquest “primer pas” per reformar el Codi Civil

■ La Federació Allem va fer ahir una valoració molt positiva d’aquest avantprojecte de llei, que va considerar “un primer pas” en el procés per protegir i garantir els drets de les persones amb discapacitat, segons el marcat en la Convenció Internacional de 2008. La coordinadora d’Allem, Assumpta Fortuny, va celebrar que aquesta reforma del Codi Civil se centra en l’acompanyament a les persones amb discapacitat en la presa de decisions jurídiques perquè puguin construir el seu propi projecte de vida. Va dir que el model d’atenció al col·lectiu ha anat evolucionant els últims anys i que actualment en promou la “integració, autonomia i participació activa en la societat”. Tot i així, va apuntar que “s’ha avançat molt, però encara queda molt camí per recórrer”.