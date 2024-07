Trenta propostes estel·lars a Tiurana

Tiurana ho té tot a punt per celebrar del 5 a l’11 d’agost la quarta edició del Festival Astronòmic Starlight, que comptarà amb una trentena de propostes gratuïtes, entre les quals hi haurà sessions de ioga sota les estrelles, observacions del cel nocturn, visites guiades i una caminada durant la posta de sol. El tècnic de serveis, comunicació i promoció turística de l’ajuntament de Tiurana, Lluís Isanta, va detallar ahir la programació del certamen, acompanyat del vicepresident de la diputació de Lleida, Agustí Jiménez.

En un enclavament excepcional per observar el cel nocturn, el Festival Astronòmic Starlight començarà el 5 d’agost amb la xarrada exposició Viatge cap a l’Univers fosc (20.00 hores) i la projecció a la fresca de la pel·lícula Mart (22.00 h). Durant una setmana, oferirà un tast de vins “estel·lars”, tallers d’amulets i fotografia nocturna, la presentació del llibre 50 anys de l’arribada de l’home a la Lluna, lectures personalitzades de tarot i runes, una cursa nocturna d’orientació urbana i visites guiades per conèixer la simbologia astronòmica a l’Ermita de la Mare de Déu de Solés. Com a novetat, el divendres dia 9 a les deu de la nit tindrà lloc el primer torneig d’escacs nocturns amb quatre categories per trams segons el nivell. Destaca també la inauguració del nou mirador astronòmic que s’ubica al costat de les piscines per promoure l’afició per la contemplació del cel i el coneixement astronòmic (dia 10 a les 22.00 hores), així com les sessions a l’interior d’un planetari mòbil del Parc Astronòmic del Montsec per descobrir els principals astres del firmament (el dia 11 de 17.00 a 20.00 hores, a la plaça de l’Alzinera). Els assistents al festival podran participar en el concurs Tu ets l’estrella, amb el qual optaran a dos entrades per al Parc Astronòmic del Montsec. Totes les activitats són gratuïtes, encara que les visites guiades, l’observació astronòmica i la cursa d’orientació requereixen reserva prèvia a través del correu electrònic turisme@tiurana.cat o enviant un whatsapp al 682 30 20 33.

El consistori inaugurarà el dia 11 el nou mirador astronòmic ubicat al costat de les piscines

El Festival Astronòmic Starlight va nàixer el 2021, després de la pandèmia de la covid-19, i aprofita que la zona té el distintiu Starlight per la bona visibilitat del seu cel nocturn.

Vuit propostes per al públic familiar al Festival de Contes

El representant del consistori de Tiurana, Lluís Isanta, també va presentar ahir el XV Festival de Contes, que tindrà lloc el 17 i 18 d’agost. Aquest any, el programa començarà dissabte a les 18.00 hores amb En Patufet de Galiot Teatre. El seguiran els espectacles El professor Bromera de Cia MeLaBuffa (19.00 h); La veritat de les princeses de La Boia Teatre (20.00 h) i un taller de marionetes també a càrrec de La Boia Teatre (20.30 h). Diumenge al matí, La Guilla Teatre oferirà Contes menuts (10.30 h); 4contes representarà Va de monstres (11.30 h) i la Cia Jomeloguisjomelo.com delectarà el públic amb La volta al món en uns quants contes. El festival abaixarà el teló a la una del migdia amb el concert familiar de Rikus. Sobre l’oferta de contes, Isanta va assegurar que “volem que el públic es diverteixi i també n’aprengui”, ja que algunes obres aborden qüestions com la igualtat de gènere o els prejudicis.