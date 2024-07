Sort acull la jornada benèfica 'Pallars per Palestina'

El col·lectiu pallarès Mai Tant Punks, juntament amb l’ajuntament de Sort, ha organitzat la jornada Pallars per Palestina, una iniciativa benèfica que se celebrarà demà amb l’objectiu de recaptar fons per a l’ajuda humanitària destinada a Palestina. El Castell de Sort acollirà activitats per a tots els públics a partir de les 16.00 h, com un espai de jocs infantils, un mercadillo, un espectacle de pintura en directe amb l’artista Aaron, un taller de dibuix amb l’il·lustrador Jesús Rosan i un restaurant que estarà obert fins a mitjanit. També està prevista una xarrada sobre el context històric de Palestina, a les 17.00 h, a l’Arxiu de Sort, amb el testimoni de la palestina Naya Khaled. A les 19.00 hores donaran inici els concerts de les bandes de punk folk lleidatanes Sr. Festuk i el Timbaler del Ruc i Pork Chop Boys. També actuaran els grups de punk rock The Fox System, Againsters i Burnincat. La jornada conclourà amb el DJ Noise Nomad AKA Joekss. L’entrada al recinte és gratuïta amb taquilla inversa. Així, Mai Tant Punks promou la música en directe amb la vocació de ser “un altaveu per a les lluites de les classes populars”.