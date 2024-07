El TC suspèn part de la llei trans i LGTBI de Madrid

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit els recursos del Govern espanyol contra les lleis trans i de protecció de les persones LGTBI de la Comunitat de Madrid, presidida per Isabel Díaz Ayuso, i ha suspès diversos articles, com el que exigia als menors trans informes i acompanyament psicològic per iniciar un tractament de transició.

L’Executiu central considera que diversos preceptes d’aquestes dos normes vulneren la Constitució, són contraris als drets fonamentals, suposen una “patologització” dels menors i envaeixen competències exclusives de l’Estat.D’altra banda, a l’admetre a tràmit el seu recurs ahir, el ple del TC suspèn la vigència i aplicació dels articles impugnats, entre els quals figura el que obre la porta a l’assessorament psicològic o l’avaluació psiquiàtrica, que l’Executiu estima que suposa una excepció a la prohibició absoluta de les teràpies de conversió. El TC ja estava estudiant la constitucionalitat de la llei trans madrilenya, després que el Defensor del Poble recorregués l’incís que estableix com a “requisit necessari” per iniciar el tractament farmacològic que els menors “rebin suport dels professionals de salut mental infantojuvenil”.