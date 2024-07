Apagada cibernètica mundial

Una fallada informàtica a escala global va afectar ahir infraestructures crítiques com hospitals, transports públics, empreses o bancs d’arreu del món. L’apagada va afectar els sistemes i va ser causat per un error en una actualització d’un software de l’empresa tecnològica nord-americana CrowdStrike, que proporciona protecció de càrregues de treball al núvol i seguretat de terminals, entre altres serveis.

Segons les dades de la plataforma FlightAware, més de 33.000 vols van registrar retards i més de 3.700 van haver de cancel·lar-se ahir a causa d’aquest incident. El gestor aeroportuari espanyol Aena va poder restablir els seus principals sistemes després que les aerolínies es van veure obligades a cancel·lar uns 400 vols al país, un 6,5% de les operacions del dia, segons Aena. Un dels aeroports en els quals va regnar el caos en plena temporada d’estiu i vacances va ser el Prat de Barcelona, on es van registrar llargues cues d’afectats. L’Agència Catalana de Consum i organitzacions en defensa dels drets dels consumidors –com Asufin, OCU o Facua– recorden als afectats que si el seu vol va registrar més de cinc hores de retard tenen dret a reclamar l’import del bitllet o un vol alternatiu. En cas de cancel·lació, el reemborsament s’haurà de realitzar en un màxim de set dies.Paral·lelament, l’incident també va dificultar la feina en centres hospitalaris com el Sant Joan de Déu a Esplugues i Sant Boi de Llobregat, l’Hospital de Granollers, el Banc de Sang i Teixits, l’Institut Guttman i l’Hospital de Granollers, que al matí van patir retards, en l’actuacions programades, encara que van ser capaços de mantenir l’activitat. Així mateix, fins al migdia va afectar el funcionament del servei online del 061 i de l’aplicador del Sistema d’Emergències Mèdiques.“Això no es tracta d’un incident de seguretat o un atac cibernètic”, va declarar George Kutz, el president de CrowdStike divendres a la matinada, mentre empreses de tot el món, des d’Austràlia fins a Estats Units, reportaven apagades en els seus sistemes. Kutz es va disculpar per les interrupcions i va assegurar que s’havia distribuït una solució a un dels seus agents de monitoratge i solució d’atacs cibernètics al núvol. Tanmateix, va avisar de la possibilitat que alguns equips que operen amb el sistema operatiu Windows 10 requereixin un temps per tornar a la normalitat.L’expert en ciberseguretat Troy Hunt, responsable del portal HaveIBeenPwned, va assegurar ahir que la dimensió global de la caiguda del sistema Windows 10 va representar “l’apagada informàtica més gran de la història”.