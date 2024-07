Últim dia de calor intensa amb més de 40º a Ponent

Les comarques lleidatanes van viure ahir l’últim dia de l’episodi de calor intensa iniciada dijous superant de nou els 40 graus de màxima. Així, Castellnou de Seana va registrar la temperatura més alta de Catalunya, amb 40,8º, seguida de prop per Tàrrega, amb 40,7º.

Les previsions indiquen que el cap de setmana tindrà un canvi meteorològic important, ja que per avui es preveu una baixada de les temperatures i també tempestes.En la jornada d’ahir, els Agents Rurals van activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d’incendi forestal en 118 municipis de 13 comarques, entre les quals les del Solsonès, la Segarra, l’Alt Urgell, la Noguera, l’Urgell, les Garrigues i el Segrià. Amb el nivell 3 se suspenen totes les activitats de risc, amb algunes excepcions d’activitats com les agrícoles, que estan regulades, i no es permet fer foc, fumar en terreny forestal ni utilitzar globus aerostàtics o radials, entre d’altres. La calor també va ser notòria durant la nit, amb matinades tòrrides en nombrosos municipis lleidatans. Segons les dades del Meteocat, les temperatures mínimes a les 2.00 hores van arribar als 25,8º a Vilanova de Segrià; als 25,5º a Raimat, o als 25,4ª a Tàrrega o Algerri. El Servei Meteorològic de Catalunya va activar ahir el primer avís per calor nocturna d’aquest estiu sobre els efectes que pot tenir en la salut.

40,8ºC