Bassella sota l'aigua, el municipi més afectat pel pantà de Rialp

El municipi de Bassella va ser un dels més afectats per la construcció de l’embassament de Rialb. No només les terres de regadiu, sinó també la capçalera del municipi, Bassella. A començaments del 2000, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, organisme responsable del pantà, va apressar els 90 veïns que encara hi havia perquè abandonessin les seues cases, ja que podia veure’s afectat per una hipotètica crescuda del riu Segre al tancar les comportes de l’embassament el febrer d’aquell mateix any.

L'accés a Bassella es feia a través de la palanca que travessava el riu com mostra aquesta fotografia.Arxiu Museu Moto Bassella

El poble va quedar completament deshabitat per poder demolir els edificis que després quedarien negats per l’aigua. A part del nucli principal, també van quedar afectats els nuclis d’Aguilar i Castellnou de Bassella, a part de diferents masies aïllades com ara Peret, Campabadal, Cal Guerxo o Cal Perotillo, que van quedar totalment o parcialment sota les aigües.

Imatge de l'interior del nucli de Bassella als anys 90.Arxiu Museu Moto Bassella

Imatge actual de Bassella.C. Sans

Els habitants dels pobles afectats van anar traslladant les seues residències a municipis veïns com Oliana, Ponts o Solsona. L’ajuntament de seguida va projectar la construcció d’un nou poble que permetés als seus veïns tornar al municipi, similar a la iniciativa de Tiurana, però després d’anys de tràmits urbanístics mai no ha acabat de veure la llum. Així, el 2020, i després de vint anys en un local provisional, els veïns van estrenar ajuntament.