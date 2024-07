'Casa en flames' ja se situa com la segona pel·lícula més vista en català de la dècada, darrere encara d''Alcarràs'

detail.info.publicated acn/Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

'Casa en flames' continua sumant espectadors als cinemes en català i ja són 109.105 persones qui han vist el film en llengua catalana, la versió original de l'obra de Dani de la Orden.

Així, en quatre setmanes, se situa com la segona pel·lícula amb més públic des del 2014, només per darrere d''Alcarràs' (269.495), segons dades de ComScore facilitades per Cultura a l'ACN. En l'última setmana ha afegit més de 30.000 espectadors als que havia acumulat, cosa que l'ha fet superar 'Incerta glòria', d'Agustí Villaronga, i 'Estiu 1993', de Carla Simón. L'èxit de 'Casa en flames' coincideix amb els bons números de 'Del revés 2', que ja ha sumat 50.624 espectadors en català en les cinc setmanes que porta a les cartelleres.

'Casa en flames' és la darrera pel·lícula del director català Dani de la Orden, una comèdia dramàtica que s’endinsa en la reunió d’una família de classe mitjana catalana un cap de setmana a la Costa Brava. Emma Vilarasau és la gran protagonista i encapçala el repartiment, d'altra banda molt coral, amb Enric Auquer, Clara Segura, Alberto San Juan, Maria Rodríguez-Soto i Macarena García, entre altres. La Montse (Vilarasau) està emocionada perquè podrà veure a tots els membres de la família. Divorciada fa temps, el seu ex té una nova parella, els seus fills han crescut i fa temps que fan la seva vida sense fer-li cap cas.