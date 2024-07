Un sondeig mostra que el 60% de la població catalana està d'acord amb la immigració

detail.info.publicated acn

El sondeig del 2023 de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) mostra que el 60% de les persones enquestades està d'acord amb la immigració, mentre que un 22%, en desacord. El grau d'acord és similar al de fa dues dècades i el desacord, força més baix (el 2002 va apropar-se al 40%), en un context amb moltes més persones estrangeres que viuen a Catalunya. "Constatem que amb més immigració, opinions més positives", afirma el director de l'ICPS, Oriol Bartomeus. Els motius que s'esgrimeixen de rebuig a la immigració són majoritàriament culturals, mentre que el 1992 eren econòmics -aquesta pregunta s'ha recuperat en el sondeig del 2023-. Les dones joves són les més favorables a la immigració; les de més de 65 anys, les que menys.

L'ICPS -un consorci de la Diputació de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)- ha presentat aquest dimecres els resultats del sondeig anual del 2023 sobre l'opinió de l'electorat català davant la immigració, a partir de 1.200 enquestes presencials que es van fer la tardor de l'any passat.

"La societat catalana és més tolerant avui amb la immigració i els fenòmens que hi estan associats del que ho era fa 20 o 30 anys", han exposat els autors de l'estudi, Lucía Medina i Oriol Bartomeus, que han posat èmfasi que el context sociodemogràfic és molt diferent al dels anys 90 o principis dels 2000. Segons dades de l'Idescat, 1.361.981 persones estrangeres viuen a Catalunya, d'acord amb les dades del 2023, mentre que el 2000, 181.590.

En aquest sentit, el director de l'ICPS ha exposat que abans del sondeig pensaven que aquest increment i convivència "podia portar l'opinió pública catalana a ser més negativa" amb la immigració però que han constatat "exactament el contrari" i ha recalcat que els diferencials de l'informe són "molt consistents".

El grau d'acord amb la immigració és majoritari entre la població catalana segons el sondeig (60%) i coincideix amb el registrat en els primers set anys del segle -aquesta pregunta es va incloure als sondejos per primera vegada el 2000-. El 2003 va arribar al seu punt màxim, amb un 60,3%. El grau de desacord del sondeig del 2023 és menor que el d'aquells anys, quan el 2002 va arribar a apropar-se al 40% i el 2003 es va situar prop del 30%.

El sondeig també recull l'opinió sobre la necessitat de limitar l'entrada de persones immigrants a Catalunya. El 51,5% dels enquestats no està d'acord a limitar-la i un 44% creu que s'hauria de fer. Fa 30 anys, l'opinió majoritària era que s'havia de limitar, amb un 65% -aquesta pregunta es va fer el 1993 i s'ha recuperat per primera vegada el 2023-.

Una altra opinió que explora el sondeig: la majoria de persones (73%) no té problemes a tenir una mesquita prop de casa, mentre que una de cada quatre (24%), sí. El 2007 -últim any en què es fa aquesta pregunta-, la meitat de la població sí que hi veia algun problema.

L'informe també recull que les persones que mostren una actitud menys favorable a la immigració solen ser homes de més de 64 anys o dones de més de 49, amb estudis secundaris o inferiors, ubicats al centredreta o a la dreta, votant del PP, Vox o Cs.

Les més favorables són sobretot dones de menys de 50 anys amb estudis superiors, que se situen a l'esquerra o al centreesquerra i que han votat els comuns i la CUP. Si el 75% de les dones fins a 34 anys es mostra favorable a la immigració i no està d'acord a limitar-la, aquest percentatge baixa al 42% en les dones majors de 65.