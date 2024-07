Denúncies contra Josep Pàmies i Miguel Bosé

L’associació Círculo Escéptico ha interposat una denúncia davant del govern balear contra l’associació Dolça Revolució, organitzadora d’un acte programat per demà a Mallorca a favor de la “llibertat terapèutica” i que preveu comptar amb la participació de Miguel Bosé i l’horticultor de Balaguer Josep Pàmies, multat per promoure l’ús del clorit de sodi o diòxid de clor (MMS) per tractar l’autisme i curar malalties com el càncer. El Col·legi de Metges balear ha demanat la suspensió de l’acte però l’organització s'hi nega.