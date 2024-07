Objectiu: Revitalitzar la Vall del Corb

Tres entitats del territori (Associació Alba, Leader Ponent i La Boqueria) s’han unit per revitalitzar i dinamitzar la Vall del Corb oferint nous serveis i activitats per garantir que les persones, especialment les més grans, puguin continuar vivint als seus pobles. “Es tracta de fer comunitat i sumar sinergies amb altres entitats del territori” segons va destacar Marina Minguell, coordinadora de l’espai comunitari La Bassa que l’Associació Alba preveu obrir aquest any a Sant Martí de Maldà.

Entre les propostes que formen part d’aquest projecte, La Boqueria, taller d’arquitectura, portarà a terme una anàlisi dels pobles i micropobles que conformen la Vall del Corb així com una diagnosi d’alguns dels habitatges de la zona perquè els veïns prenguin consciència de l’estat de les cases en les quals viuen o que en l’actualitat estan tancades. Ricard Grau, membre de la cooperativa La Boqueria, va indicar que “la voluntat és poder aplicar millores als habitatges, tant energètiques com d’accessibilitat, d’aïllament i d’aprofitament”.Per la seua part, l’associació Leader de Ponent preveu organitzar activitats de dinamització i dissenyar rutes saludables per donar a conèixer la Vall del Corb “de forma participativa, guiada i lúdica”, segons va detallar Enric Morera des de l’entitat.Finalment, l’Associació Alba impartirà xarrades i tallers i oferirà assessorament sobre els serveis de suport a l’habitatge, el benestar emocional i la millora de l’autonomia. Xènia Boleda, dinamitzadora comunitària d’Alba, va destacar que “aquestes propostes estaran dirigides especialment a les persones grans però obertes a tota la ciutadania”.