Temperatures de nou a l'alça vorejant els 40º a Ponent

Les temperatures van tornar a pujar en la jornada d’ahir vorejant els 40 graus i amb avisos per calor del Servei Meteorològic de Catalunya a les comarques del Segrià, les Garrigues, la Noguera i el Pla d’Urgell. Precisament, Seròs va arribar a la màxima de Catalunya, amb 39,9º, seguida de prop per municipis com Sant Romà d’Abella, amb 38,9º; Lleida, amb 38,7º; i Tremp i Torres de Segre, amb 38,5º.

La nit també va tornar a ser càlida en diversos municipis lleidatans, arribant a les 2.00 hores als 26,3º a Baldomar; als 24,2º a Camarasa o als 23,7º a Torres de Segre, segons les dades del Meteocat.En el conjunt de Catalunya, els termòmetres també van pujar a les comarques de l’Ebre. Per a la resta de setmana, les previsions meteorològiques indiquen que l’estabilitat està garantida i que només al Pirineu hi haurà algunes tardes amb núvols. Les temperatures persistiran altes fins a la setmana que ve. Segons Aemet, Lleida seguirà avui en nivell taronja per risc per calor i a Andalusia es va arribar a la sufocant màxima de 45,6º a El Granado, a Huelva, la més alta registrada aquest any segons Aemet.