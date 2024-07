El desert vibra amb l'electrònica

detail.info.publicated LAIA BERENGUER LUMBIERRES detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'escenari Black Works, un dels més atapeïts des de primera hora de la tarda d'ahir. - GERARD HOYAS

Una vegada a l’any, l’àrid desert de Monegros es converteix en un vibrant univers de sons, colors i moda. Més de 50.000 persones van peregrinar ahir des de més de 90 països cap al desert fragatí per gaudir del Monegros Desert Festival. Els assistents s’anaven a entregar durant 22 hores seguides, des de les 14.00 hores d’ahir fins les 12.00 hores d’avui, als ritmes electrònics i urbans programats pel certamen, la 31a edició del qual arribava carregada de novetats. Per primera vegada en la història, el recinte de Monegros –que compta amb 120 hectàrees– va acollir més de 12 escenaris i les actuacions de més de 160 artistes contractats, totes dos xifres de rècord. Així mateix, ahir es va estrenar l’escenari Awakenings, dedicat exclusivament al gènere musical del trance psicodèlic. Es tracta d’una aposta que va tenir una “molt bona acollida”, segons va apuntar Cruz Arnau, membre de la família organitzadora. Paral·lelament, la zona chill out amb pins i ombra natural va ser una de les mesures d’aquest any per combatre la calor, ja que durant la jornada es va activar una alerta a causa que les temperatures van assolir els 38ºC a mitja tarda. En la mateixa línia, l’organització va destacar que, a diferència d’altres certàmens d’envergadura similar, a Monegros sí que es permet al públic accedir amb cantimplores buides, ja que disposen de punts de recàrrega d’aigua al voltant del recinte. El cartell d’actuacions el va encapçalar la banda anglesa Chase & Estatus. Els madrilenys Nats i Waor van ser una de les propostes més esperades i sol·licitades pels fans del festival. Les entrades per a l’edició es van esgotar divendres, així doncs, el certamen va assolir el sold out per tercer any consecutiu.

Un imperi del lleure gestionat per 5 generacions

Fa 154 anys, el 1870, Josepet Satorres va deixar el camp per convertir un petit local de Fraga en un club social. Va marcar, així, un precedent en la seua família, ja que els descendents van seguir-li els passos i la que avui dia és la família Arnau porta 5 generacions dedicades al lleure. Entre els projectes més exitosos, destaca Florida, marca que va ser fundada el 1942 a Fraga per Juan Arnau Ibarz, i que avui es considera la discoteca més antiga d’Espanya. Monegros no va veure la llum fins al 1993, i a començaments dels 2000 va nàixer elRow, esdeveniment de techno famós mundialment.