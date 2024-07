El govern espanyol presenta una bateria de mesures per combatre les estafes telefòniques i per SMS

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública ha anunciat una sèrie de mesures per combatre les estafes de suplantació d’identitat mitjançant trucades i missatges mòbils (SMS). Aquestes accions busquen "augmentar la protecció dels consumidors i de les empreses" davant del "creixent nombre de fraus" d’aquest tipus.

Nova ordre ministerial en audiència pública

Sota la direcció de José Luis Escrivá, s’ha iniciat el tràmit d’audiència pública d’una ordre ministerial que inclou les modificacions normatives necessàries per implementar aquest pla.

Prohibició de l’ús de numeració mòbil en trucades comercials

Una de les mesures clau és la prohibició de l’ús de numeració mòbil per realitzar trucades comercials, permetent així als ciutadans "detectar possibles fraus si reben una trucada d’aquest tipus".

Ús de números 800 i 900 en trucades comercials

Les entitats podran utilitzar números 800 i 900 assignats per realitzar trucades comercials. Si un usuari té guardat un número 800 o 900 com el servei d’atenció d’una empresa, aquest apareixerà identificat com a tal en rebre una trucada comercial.

Bloqueig de trucades fraudulentes

El pla inclou el bloqueig per part dels operadors de trucades des de números atribuïts a cap servei, operador o client. També es bloquejaran trucades i SMS nacionals amb origen internacional, un focus comú de frau segons el Ministeri.

Base de dades d’usuaris alfanumèrics

Es crearà una base de dades gestionada per la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) que inclourà usuaris d’identificadors alfanumèrics. Missatges d’entitats no incloses en aquesta base seran bloquejats automàticament.

Prevenció de CLI spoofing i SMS smishing

Les estafes de suplantació d’identitat, com el CLI Spoofing i l’SMS Smishing, solen començar amb una trucada o missatge de text en el qual se suplanta la identitat d’una organització confiable. L’objectiu és defraudar el consumidor per obtenir informació personal o financera, o realitzar accions fraudulentes.

Impacte econòmic i confiança del consumidor

Segons informes del Banc d’Espanya, el Ministeri de l’Interior i l’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe), aquests fraus han augmentat en els últims anys. Les estafes no només disminueixen la confiança en les comunicacions electròniques, sinó que també causen danys financers significatius a consumidors, empreses i organismes públics.

Exemples internacionals

Mesures similars implementades en països europeus, com Finlàndia, han aconseguit reduir les estafes per suplantació d’identitat en gairebé un 90%, segons dades del govern espanyol.

Amb aquestes accions, el Ministeri per a la Transformació Digital busca protegir millor els ciutadans i empreses, promovent un entorn de comunicació més segur i confiable.